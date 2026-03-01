Secciones
Javier Milei apuntó contra la izquierda en el Congreso y llamó “Chilindrina troska” a Myriam Bregman

El presidente sostuvo que la izquierda “hizo todo lo posible para terminar con este gobierno y no pudo”.

CARTELES con críticas al gobierno. CARTELES con críticas al gobierno.
Hace 3 Min

El presidente Javier Milei protagonizó un fuerte cruce con legisladores de izquierda durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. En medio de interrupciones desde las bancas opositoras, el mandatario lanzó críticas directas contra referentes del Frente de Izquierda y utilizó expresiones descalificatorias.

En un tramo de su exposición, Milei se dirigió a Nicolás del Caño y cuestionó la representatividad electoral del espacio. “Del Caño, si vos fueras la representación de los trabajadores, tendríamos un problema muy grave, porque no son más que el 5%”, afirmó desde el estrado.

Acto seguido, el Presidente apuntó contra Myriam Bregman, a quien llamó “Chilindrina troska”, en referencia al personaje televisivo y al trotskismo. “¿Qué te pasa, chilindrina troska? No la llego a escuchar. Seguí llorando, chilindrina, dale”, lanzó mientras desde las bancas opositoras se oían protestas.

Milei también sostuvo que la izquierda “hizo todo lo posible para terminar con este gobierno y no pudo”, en un mensaje dirigido a quienes —según planteó— buscaron desestabilizar su gestión.

MEMES. Minutos después de la burla de Milei, en Twitter se multiplicaron las imágenes trucadas por Inteligencia Artificial (como esta) contra Bregman. MEMES. Minutos después de la burla de Milei, en Twitter se multiplicaron las imágenes trucadas por Inteligencia Artificial (como esta) contra Bregman.

Cruces en el recinto

Las declaraciones se produjeron en un clima de tensión dentro del recinto, con intercambios verbales entre el Presidente y diputados opositores. Legisladores de distintos bloques cuestionaron el tono del mandatario, mientras que desde el oficialismo defendieron la respuesta como parte de un discurso político confrontativo.

El episodio volvió a exponer el nivel de polarización que atraviesa el Congreso y marcó uno de los momentos más ásperos de la jornada inaugural del período legislativo.

