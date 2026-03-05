Secciones
Por qué recomiendan agregar cúrcuma al mate: los beneficios de esta especia para la salud

La cúrcuma es un condimento que ganó popularidad en el último tiempo. ¿Qué sucede si la incorporamos al mate?

Hace 2 Hs

Repetidas veces escuchamos hablar sobre la cúrcuma, una especia originaria del sudeste asiático pero que en el último tiempo fue reconocida alrededor del globo como un superalimento. Incluirla en la dieta puede proprocionar múltiples beneficios para la salud, y una forma de hacerlo es en el mate de todos los días. 

La cúrcuma ganó gran popularidad debido a su capacidad para realzar las comidas, pero también por su perfil lleno de propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Y esta especia no solo puede agregarse a salsas, sopas o aderezos de ensalada, sino que también a las infusiones diarias como el mate. 

Perfil nutricional de la cúrcuma

Desde el portal Curate Te Alma, especializado en la venta de hierbas para infusiones como el té y el mate, destacaron el perfil nutricional de la cúrcuma. Según describieron, las ventajas de esta especia "vienen dadas en su mayoría, porque en su composición hay un activo principal: la curcumina, un potente antiinflamatorio". 

Otros profesionales detallaron sobre esta propiedad del condimento asiático “La cúrcuma tiene compuestos antiinflamatorios naturales llamados curcuminoides, a los cuales se les ha atribuido efectos positivos sobre varias enfermedades”, comenta Anya Guy, dietista de Mayo Clinic.

Los beneficios de agregar cúrcuma al mate

Los especialistas destacaron cuáles son las ventajas de incorporar cúrcuma en el mate. "Destacamos su acción antioxidante, que nos ayuda a combatir a los radicales libres y el envejecimiento celular que facilita la digestión y la circulación; ayuda a prevenir la acumulación de grasas; estimula el sistema inmunitario". 

También agregan que "según han sugerido algunos estudios, contribuye a controlar el nivel de glucosa en sangre y, por lo tanto, podría controlar la diabetes y el colesterol"

¿Cómo agregar cúrcuma al mate?

Los especialistas del mate advirtieron cuál es la manera correcta de agregar la cúrcuma a esta infusión. "Sumarla es tan fácil como preparar tu mate de la misma forma que siempre: Colocar tu yerba mate, incorporar dos cucharaditas de cúrcuma en polvo y cebar". 

