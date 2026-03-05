Por qué recomiendan agregar cúrcuma al mate: los beneficios de esta especia para la salud

Perfil nutricional de la cúrcuma

Desde el portal Curate Te Alma, especializado en la venta de hierbas para infusiones como el té y el mate, destacaron el perfil nutricional de la cúrcuma. Según describieron, las ventajas de esta especia "vienen dadas en su mayoría, porque en su composición hay un activo principal: la curcumina, un potente antiinflamatorio".