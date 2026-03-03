Cómo preparar un mate digestivo: las hierbas que reducen la acidez estomacal

El mate es una tradición que une a los argentinos, pero para algunos, esa infusión tan apreciada puede traer consecuencias molestas, como la acidez estomacal. Sin embargo, existen secretos en la preparación que pueden hacer del mate una bebida más amigable para el sistema digestivo, según el Conicet, a través de diferentes estudios sobre la yerba mate.
Desde la elección de la yerba hasta la temperatura del agua, cada paso tiene un impacto en la experiencia final. ¿Qué podemos hacer para disfrutar del mate sin sentir ese ardor característico? Si te cuesta renunciar a tu ritual matero por temor a la acidez, descubrir estos trucos puede cambiar tu manera de tomarlo.
¿Por qué el mate genera acidez?
Algunos especialistas creen que la acidez estomacal ocurre porque el mate contiene cafeína, y cuando se consume en grandes cantidades y por largos períodos de tiempo, puede dañar las paredes del estómago y esófago.
Otros de los efectos adversos que puede provocar el mate son ansiedad, insomnio, irritabilidad, aumento del ritmo cardíaco, disminución de la presión arterial, temblores y sudor frío, entre otros. Sin embargo, lo más común es experimentar acidez y dolor en la boca del estómago.
¿Cómo reducir la acidez estomacal del mate?: las hierbas que podés agregarle
Es importante saber que el polvo de la yerba es el gran responsable de la acidez, por lo que tamizarla antes, será de gran ayuda. Otro consejo es que el agua no hierva, sino utilizarla entre 70 y 85 grados.
Hay distintas opciones para disminuir el riesgo de acidez:
Manzanilla: una de sus propiedades más conocidas es su capacidad para aliviar las molestias estomacales, debido a sus propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación del esófago.
Peperina: realza el sabor amargo de la yerba mate, creando una experiencia sensorial refrescante y única.
Poleo: combate los malestares digestivos y los trastornos gastrointestinales. También es eficaz contra palpitaciones y nerviosismo.
Cedrón: posee propiedades beneficiosas para el estómago, ya que ayuda en casos de digestiones lentas, cólicos y dolores gastroduodenales. Además, tiene efectos sedantes y antiespasmódicos.
Mate de coco rallado y té verde molido (matcha): para sustituir la yerba, se puede preparar un mate con té verde y mate de coco rallado. Es una buena alternativa para quienes no pueden tolerar para nada la yerba mate.
Yerba orgánica: este tipo de yerba no fue preparada con fertilizantes, ni plaguicidas sintéticos, ni manipulación genética.
Mate ayurvédico: se puede preparar con poca yerba orgánica junto con coco rallado, cedrón, manzanilla, lavanda, pétalos de rosa y una cucharadita de semillas de hinojo.