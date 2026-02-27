Conocé el té que aporta proteínas y ayuda a combatir la retención de líquidos

En el listado de alimentos saludables, el grupo de los vegetales es el más destacado. Sus propiedades beneficiosas para el organismo son múltiples y pueden incoporarse en la dieta de muchas maneras, incluso a partir de las famosas infusiones. Entre las bebidas saludables, el té de alcaucil puede aportar nutrientes esenciales y colaborar en las distintas funciones de nuestro cuerpo.