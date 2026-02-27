Conocé el té que aporta proteínas y ayuda a combatir la retención de líquidos

En el listado de alimentos saludables, el grupo de los vegetales es el más destacado. Sus propiedades beneficiosas para el organismo son múltiples y pueden incoporarse en la dieta de muchas maneras, incluso a partir de las famosas infusiones. Entre las bebidas saludables, el té de alcaucil puede aportar nutrientes esenciales y colaborar en las distintas funciones de nuestro cuerpo.
El té alcaucil ganó gran popularidad por su capacidad para favorecer la salud de manera integral. Se trata de una infusión a base de un vegetal lleno de nutrientes, minerales y vitaminas que ayudan a la digestión, la salud cardiovascular y la eliminación de toxinas.
Los valores nutricionales del alcaucil
El perfil nutricional del alcaucil es soprendente. Este alimento, con apenas 43,88 calorías por cada 100 gramos, se destaca por su alto contenido de fibra (10,79 g), lo que favorece la digestión y ayuda a mantener la saciedad. Además, es una fuente moderada de proteínas (2,37 g) y carbohidratos (2,9 g), con un contenido mínimo de grasas (0,12 g), lo que lo convierte en una opción ligera y saludable, según consigna Infobae.
En cuanto a minerales, aporta potasio (353 mg), fósforo (130 mg) y calcio (53 mg), esenciales para el funcionamiento muscular y óseo. También contiene hierro (1,5 mg), necesario para la oxigenación de la sangre. Su perfil vitamínico incluye vitamina C (7,6 mg), que refuerza el sistema inmunológico, y vitaminas del grupo B, como la B1 (0,14 mg) y la B3 (0,9 mg), clave para la producción de energía.
Beneficios para la salud del alcaucil
El té de alcaucil es conocido por sus propiedades diuréticas, favoreciendo la eliminación de líquidos, toxinas y el exceso de sal en el organismo. Gracias a su alto contenido de agua, que representa el 80% de su composición, ayuda a combatir la retención de líquidos y contribuye a regular la presión arterial.
Según la Fundación Española de Nutrición (FEN), este té también puede ser beneficioso para la salud renal, ayudando a disolver cálculos y mejorando la función del sistema urinario. Así también resalta por su capacidad para reducir los niveles de colesterol LDL y triglicéridos en la sangre. Su alto contenido en fibra mejora el tránsito intestinal, previene el estreñimiento y prolonga la sensación de saciedad.
Por último, contiene nutrientes esenciales como vitamina C, vitaminas del grupo B, potasio, magnesio, hierro y folato, que fortalecen el sistema inmunológico y contribuyen al bienestar general.