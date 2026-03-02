Un estudio identificó cuáles son las enfermedades que pueden anticipar el Alzheimer hasta 10 años antes

Según la Organización Mundial de la Salud, en 2021 se registraron 57 millones de personas en todo el mundo con demencias, de las cuales el 60 a 70% corresponden a enfermedad de Alzheimer. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa que no aparece de un día para otro, sino que empieza a mostrar señales antes de llegar a su estadío más avanzado. Pero, reconocer esos indicadores previos, requiere de cierta observación atenta.