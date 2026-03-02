Un estudio identificó cuáles son las enfermedades que pueden anticipar el Alzheimer hasta 10 años antes
Investigadores de Vanderbilt Health trazaron un mapa de afecciones precursoras del Alzheimer, un descubrimiento que podría ser fundamental en la detección y prevención de la enfermedad neurodegenerativa.
Según la Organización Mundial de la Salud, en 2021 se registraron 57 millones de personas en todo el mundo con demencias, de las cuales el 60 a 70% corresponden a enfermedad de Alzheimer. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa que no aparece de un día para otro, sino que empieza a mostrar señales antes de llegar a su estadío más avanzado. Pero, reconocer esos indicadores previos, requiere de cierta observación atenta.
Un estudio publicado en la revista “Alzheimer’s Research and Therapy” determinó que hay más de 70 enfermedades que preceden al Alzheimer. El estudio fue realizado por investigadores de Vanderbilt Health –un sistema de salud que cuenta con más de 200 clínicas en Estados Unidos– y se analizaron datos de más de 150 millones de personas.
Las bases de datos tomadas por la institución fueron dos. Por una parte, MarketScan, un portal con registros de más de 150 millones de pacientes y el sistema de historiales médicos electrónicos de Vanderbilt Health, con tres millones de pacientes más. Se identificaron cerca de 45.000 personas diagnosticadas con la enfermedad de Alzheimer.
Las enfermedades que pueden anticipar el Alzheimer una década
Los investigadores realizaron una comparativa teniendo en cuenta los historiales médicos electrónicos de pacientes anónimos. Los resultados demostraron que hay más de 70 afecciones vinculadas al Alzheimer. Los especialistas sostienen que detectar estos indicadores puede marcar una diferencia en la calidad de vida de las personas.
El grupo de enfermedades más destacado fue el de afecciones de la salud mental como depresión, síntomas neuropsiquátricos como paranoia o psicosis e ideación suicida. En segundo lugar, aparecieron las afecciones neurológicas y relacionadas al sueño como insomnio, hipersomnia y apnea del sueño. También se registraron afecciones cardiovasculares y circulatorias como hipertensión, aterosclerosis cerebral e isquemia cerebral; y enfermedades endocrinas/metabólicas como diabetes tipo 2.
Aunque los historiales médicos electrónicos no prueban que estas enfermedades sean causa o consecuencia del Alzheimer en edades avanzadas, sí sirven para reconocer riesgos de forma temprana. Al detectarlos, algunos cambios en el estilo de vida durante la mediana edad pueden ser fundamentales en el largo plazo.
Las enfermedades respecto a las que se encontraron asociaciones inversas fueron las constituídas dentro del grupo de cánceres.