Secciones
SociedadSalud

Un estudio identificó cuáles son las enfermedades que pueden anticipar el Alzheimer hasta 10 años antes

Investigadores de Vanderbilt Health trazaron un mapa de afecciones precursoras del Alzheimer, un descubrimiento que podría ser fundamental en la detección y prevención de la enfermedad neurodegenerativa.

Un estudio identificó cuáles son las enfermedades que pueden anticipar el Alzheimer hasta 10 años antes Foto: Centro Médico ABC
Hace 29 Min

Según la Organización Mundial de la Salud, en 2021 se registraron 57 millones de personas en todo el mundo con demencias, de las cuales el 60 a 70% corresponden a enfermedad de Alzheimer. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa que no aparece de un día para otro, sino que empieza a mostrar señales antes de llegar a su estadío más avanzado. Pero, reconocer esos indicadores previos, requiere de cierta observación atenta.

Plan Nacional de Alzheimer: crean un programa para concientizar, acompañar y estudiar las demencias

Plan Nacional de Alzheimer: crean un programa para concientizar, acompañar y estudiar las demencias

Un estudio publicado en la revista “Alzheimer’s Research and Therapy” determinó que hay más de 70 enfermedades que preceden al Alzheimer. El estudio fue realizado por investigadores de Vanderbilt Health –un sistema de salud que cuenta con más de 200 clínicas en Estados Unidos– y se analizaron datos de más de 150 millones de personas.

Las bases de datos tomadas por la institución fueron dos. Por una parte, MarketScan, un portal con registros de más de 150 millones de pacientes y el sistema de historiales médicos electrónicos de Vanderbilt Health, con tres millones de pacientes más. Se identificaron cerca de 45.000 personas diagnosticadas con la enfermedad de Alzheimer.

Las enfermedades que pueden anticipar el Alzheimer una década

Los investigadores realizaron una comparativa teniendo en cuenta los historiales médicos electrónicos de pacientes anónimos. Los resultados demostraron que hay más de 70 afecciones vinculadas al Alzheimer. Los especialistas sostienen que detectar estos indicadores puede marcar una diferencia en la calidad de vida de las personas.

El grupo de enfermedades más destacado fue el de afecciones de la salud mental como depresión, síntomas neuropsiquátricos como paranoia o psicosis e ideación suicida. En segundo lugar, aparecieron las afecciones neurológicas y relacionadas al sueño como insomnio, hipersomnia y apnea del sueño. También se registraron afecciones cardiovasculares y circulatorias como hipertensión, aterosclerosis cerebral e isquemia cerebral; y enfermedades endocrinas/metabólicas como diabetes tipo 2.

Aunque los historiales médicos electrónicos no prueban que estas enfermedades sean causa o consecuencia del Alzheimer en edades avanzadas, sí sirven para reconocer riesgos de forma temprana. Al detectarlos, algunos cambios en el estilo de vida durante la mediana edad pueden ser fundamentales en el largo plazo.

Las enfermedades respecto a las que se encontraron asociaciones inversas fueron las constituídas dentro del grupo de cánceres.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cuál es la “superfruta” que ayuda a limpiar los riñones y mejorar la salud del cuerpo

Cuál es la “superfruta” que ayuda a limpiar los riñones y mejorar la salud del cuerpo

Llegar a los 80 y envejecer mejor depende de estas 44 claves, según un psicólogo japonés

Llegar a los 80 y envejecer mejor depende de estas 44 claves, según un psicólogo japonés

¿Cómo comienza el parkinson? Este es el síntoma que alertó a un hombre sobre la enfermedad

¿Cómo comienza el parkinson? Este es el síntoma que alertó a un hombre sobre la enfermedad

El extraño pasatiempo que puede mejorar la cognición y mantener joven el cerebro

El extraño pasatiempo que puede mejorar la cognición y mantener joven el cerebro

Día de las enfermedades poco frecuentes, que afectan a uno en miles: cronograma de actividades en Tucumán

Día de las enfermedades poco frecuentes, que afectan a uno en miles: cronograma de actividades en Tucumán

Lo más popular
Milei, más Milei que nunca: el show de poder y los insultos eclipsaron los logros de la gestión
1

Milei, más Milei que nunca: el show de poder y los insultos eclipsaron los logros de la gestión

El gendarme Nahuel Gallo arribó esta madrugada a la Argentina, luego de haber estado 448 días preso en Venezuela
2

El gendarme Nahuel Gallo arribó esta madrugada a la Argentina, luego de haber estado 448 días preso en Venezuela

¿Chau verano? El pronóstico anuncia los últimos días calurosos en Tucumán
3

¿Chau verano? El pronóstico anuncia los últimos días calurosos en Tucumán

Varios Jaldos fueron a la asamblea
4

Varios Jaldos fueron a la asamblea

El gendarme Nahuel Gallo pudo tener el abrazo del reencuentro con su hijo de tres años
5

El gendarme Nahuel Gallo pudo tener el abrazo del reencuentro con su hijo de tres años

Asamblea legislativa: Chahla anunció más de 30 obras para la Capital
6

Asamblea legislativa: Chahla anunció más de 30 obras para la Capital

Más Noticias
Sorpresa en inscripciones: la carrera corta que cada vez más estudiantes eligen en 2026

Sorpresa en inscripciones: la carrera corta que cada vez más estudiantes eligen en 2026

Cuánto cuestan las entradas para ver a Ricky Martin en el Campo Argentino de Polo

Cuánto cuestan las entradas para ver a Ricky Martin en el Campo Argentino de Polo

Danelik, la tucumana de Gran Hermano, habló de su hermana menor y su dura historia familiar

Danelik, la tucumana de Gran Hermano, habló de su hermana menor y su dura historia familiar

Luna de Sangre 2026: qué es lo que debés y no debés hacer para atraer la buena fortuna

Luna de Sangre 2026: qué es lo que debés y no debés hacer para atraer la buena fortuna

Horóscopo chino: las recomendaciones de Ludovica Squirru para los signos en el comienzo de mes

Horóscopo chino: las recomendaciones de Ludovica Squirru para los signos en el comienzo de mes

Alerta naranja y amarilla a lo largo del país: 14 provincias enfrentarán vientos de hasta 90 km/h y tormentas intensas

Alerta naranja y amarilla a lo largo del país: 14 provincias enfrentarán vientos de hasta 90 km/h y tormentas intensas

En pleno auge de la inteligencia artificial: ¿conviene comprar una computadora nueva?

En pleno auge de la inteligencia artificial: ¿conviene comprar una computadora nueva?

¿A un paso del Libro Guinness? A quién tendría que superar Mirtha Legrand para tener el programa más antiguo en la TV

¿A un paso del Libro Guinness? A quién tendría que superar Mirtha Legrand para tener el programa más antiguo en la TV

Comentarios