Crisis industrial: advierten que “casi una docena de empresas” podrían cerrar y temen más despidos en Tucumán

En Buenos Aires

La preocupación por la situación de diversos sectores industriales llegó a la vez a Buenos Aires. Ayer, los representantes de las uniones industriales del norte se reunieron con el Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA), presidido por Martín Rappallini, y solicitaron el apoyo de la central empresarial para implementar medidas de aliento a la actividad industrial. En ese marco, se planteó que la región (Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán), que tiene la cuarta parte de la población argentina, “exhibe el peor poder adquisitivo del país y la falta de inversiones privadas queda evidenciada en el bajo nivel de trabajo registrado privado”, según el comunicado oficial.