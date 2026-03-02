Alerta global ante posibles atentados por la crisis en Irán

En Estados Unidos, las fuerzas de seguridad investigan como atentado terrorista un ataque ocurrido ayer a la madrugada, en Austin, Texas. Según informaron las autoridades, un hombre de unos 55 años, senegalés con ciudadanía estadounidense, abrió fuego abrió fuego primero con una pistola desde su auto contra los clientes de una cervecería, en el centro de Austin. Luego estacionó el vehículo, sacó con un rifle y empezó a disparar contra las personas que pasaban por allí. El sospechoso, abatido por policías, tenía fotos en sus redes sociales en las que había expresado “sentimientos a favor del régimen iraní y odio hacia el liderazgo israelí y estadounidense”.