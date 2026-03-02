Alerta global ante posibles atentados por la crisis en Irán

WASHINGTON, Estados Unidos.- El Departamento de Estado de Estados Unidos urgió a sus ciudadanos en todo el mundo a “extremar la precaución” tras los ataques que llevó a cabo en forma conjunta con Israel contra distintos objetivos en Irán, en los que murieron el líder supremo, Alí Jamenei, varios funcionarios, el ex presidente Mahmoud Ahmadinejad y responsables militares, entre otros altos cargos iraníes.
En Estados Unidos, las fuerzas de seguridad investigan como atentado terrorista un ataque ocurrido ayer a la madrugada, en Austin, Texas. Según informaron las autoridades, un hombre de unos 55 años, senegalés con ciudadanía estadounidense, abrió fuego abrió fuego primero con una pistola desde su auto contra los clientes de una cervecería, en el centro de Austin. Luego estacionó el vehículo, sacó con un rifle y empezó a disparar contra las personas que pasaban por allí. El sospechoso, abatido por policías, tenía fotos en sus redes sociales en las que había expresado “sentimientos a favor del régimen iraní y odio hacia el liderazgo israelí y estadounidense”.
Varias embajadas de países del Medio Oriente y Europa también están tomando medidas de seguridad ante la situación en el Golfo Pérsico. Alemania, India, Chipre, Singapur y Brasil instaron a sus ciudadanos a salir de la zona de conflicto. Estados Unidos está retirando al personal no esencial y familiares que cumplen los requisitos de su embajada en Líbano.
Nivel “alto”
Argentina elevó el sábado a “alto” el nivel de alerta de seguridad, después de que el gobierno de Javier Milei se alineó con el de Donald Trump, celebró los ataques y se puso a disposición del presidente estadounidense.
La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) también se pronunció sobre la situación internacional. A través de un mensaje difundido en redes sociales, la entidad señaló que la comunidad judía argentina sigue con atención los hechos ocurridos en Medio Oriente y recordó que el país fue víctima de dos atentados contra su población civil.
Elevar el nivel de alerta significa que se intensificará la vigilancia sobre infraestructura crítica y espacios comunitarios. El refuerzo de seguridad se da en un contexto marcado por los antecedentes de los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y la sede de la AMIA en 1994.
En un comunicado, la DAIA valoró “la posición de la gran mayoría de nuestros conciudadanos y la postura firme de nuestro gobierno de defender lo resuelto por la Justicia de nuestro país en cuanto a la responsabilidad de la República de Irán” en los atentados ocurridos en Argentina.
El operativo incluye el refuerzo de custodias en embajadas, sedes diplomáticas, templos, escuelas, clubes y centros comunitarios. También se desplegaron unidades tácticas y equipos especializados en detección de explosivos. Además, se intensificaron los controles en fronteras y otros puntos estratégicos. Desde el gobierno nacional señalaron que la decisión apunta a garantizar la seguridad de la población ante el escenario de inestabilidad internacional.
El Ministerio de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destlinó efectivos de distintas áreas de la Policía de la Ciudad y mayor vigilancia en embajadas y residencias diplomáticas. Están afectadas distintas áreas de la Policía de la Ciudad, entre ellas la Superintendencia de Unidades Especiales, la Dirección de Protección Gubernamental y el Departamento de Objetivos Sensibles. También intervienen la División Patrullaje de Emergencia, la Superintendencia de Investigaciones, la de Seguridad Comunal y el Centro de Monitoreo Urbano.
En Tucumán no se registraron cambios significativos en los protocolos de seguridad, y las custodias en instituciones judías se mantienen sin modificaciones.
Entre dos y tres efectivos continúan apostados de forma permanente en edificios de la comunidad judía, con vigilancia durante las 24 horas, tal como se venía realizando previamente. Hasta anoche no se había dispuesto un aumento en la cantidad de personal destinado a esas tareas.