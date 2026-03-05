El mantenimiento de los edificios patrimoniales

El mantenimiento de los viejos edificios es arduo. Se puede comprobar con el largo proyecto de reparaciones de la iglesia de San Francisco, en el corazón de la capital tucumana, que requiere aportes de particulares y que lleva unas dos décadas. Hace dos años se reinauguró el Museo de La Banda y su intervención llevó 18 años de gestión, contó Salim, quien dijo que se hizo declarar monumentos históricos al teatro Alberdi, al teatro San Martín y a la Casa de Gobierno cuando esta cumplió 100 años. Hay pedidos para proteger como patrimonio los edificios que rodean la plaza Independencia y otros como las ruinas de Ibatín. “El problema es que cuanto más edificios tienes, más demanda de cuidados existe. Hemos pedido también que se declare monumentos a la Villa Obrera y los Talleres de Tafí Viejo. He mandado el pedido a la Nación y también está en trámite”, expuso en su momento Salim. “Todos los edificios son de más de 100 años. Es decir que tienen riesgos....En rigor a los edificios todo el tiempo hay que hacerles mantenimiento”.