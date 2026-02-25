Secciones
"Pedimos que no nos dirija más y lo tomaron muy bien": Mario Leito tras reunirse con dirigentes de AFA

Tras la polémica derrota ante Instituto, el presidente del “Decano” se reunió con Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

HISTORIAL TENSO. Espinoza y Atlético Tucumán acumulan cruces y fallos discutidos desde hace casi una década. HISTORIAL TENSO. Espinoza y Atlético Tucumán acumulan cruces y fallos discutidos desde hace casi una década.
Hace 1 Hs

La expectativa era alta en Tucumán. Luego de la derrota 2-1 frente a Instituto en Córdoba, la dirigencia de Atlético Tucumán había anticipado que elevaría una queja formal contra el árbitro Fernando Espinoza, apuntado por un polémico penal, el reparto desigual de amonestaciones y su conducta tras el encuentro.

El último sábado, el club difundió un comunicado en el que acusó al juez de haber “perjudicado de manera sistemática los intereses” de la institución y de incurrir en “comportamientos disociantes y nocivos” que atentan contra “la transparencia, la equidad y el prestigio del cuerpo arbitral”. El tono encendió la escena y generó incluso una respuesta pública del tesorero de AFA, Pablo Toviggino, lo que hacía prever una reunión tensa en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino.

Sin embargo, según explicó el presidente Leito, el encuentro fue en buenos términos. "Fue una reunión en privado después de la reunión de la AFA, donde expresé lo del comunicado solicitándole básicamente que el árbitro que nos había dirigido el último partido no nos vuelva a dirigir. Le di los motivos y le expresé que no somos un club que todos los fines de semana esté haciendo consideraciones ni reclamos", relató en diálogo con Canal 8 de Tucumán.

El dirigente remarcó que la institución no suele intervenir en designaciones arbitrales. "Jamás en la vida hemos pedido un árbitro ni nos metemos con ese tema, pero por lo menos solicitamos que árbitros como Espinoza no nos dirijan más. La verdad que entendieron, lo tomaron muy bien. Después también hablé con Toviggino para aclarar algunas cuestiones, pero básicamente la reunión con el presidente fue buena", contó.

Leito también buscó llevar tranquilidad a los hinchas. "El hincha que se quede tranquilo. Nosotros estamos para defender los intereses de Atlético Tucumán. Siempre somos cuidadosos y tenemos mucha calma, pero a la hora de plantear estas cuestiones lo hacemos en el ámbito y en el momento que corresponde", afirmó.

La jugada que detonó el reclamo ocurrió a los 33 minutos del primer tiempo en Alta Córdoba. Jhon Emerson Córdoba picó al vacío y forcejeó con Maximiliano Villa dentro del área. El contacto pareció leve, pero Espinoza sancionó penal sin dejar concluir la acción. El gol posterior abrió el marcador para Instituto, que terminaría imponiéndose 2-1. El dato estadístico profundizó el malestar: el equipo cordobés no tuvo amonestados, mientras que Atlético acumuló siete tarjetas amarillas. Además, futbolistas del “Decano” denunciaron maltrato verbal del árbitro.

Los antecedentes entre Espinoza y Atlético también alimentan la desconfianza. En 2016, en un duelo ante Estudiantes en La Plata, el árbitro sancionó dos penales en favor del “Pincha”, uno de ellos muy discutido y otro repetido tras una atajada de Cristian Lucchetti por supuesto adelantamiento. En 2017, frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela, cobró un penal contra Guillermo Acosta en un partido que el conjunto tucumano ganaba 1-0.

En 2022, cuando el equipo entonces dirigido por Lucas Pusineri peleaba el campeonato, fue protagonista en la derrota 2-1 ante Boca en La Bombonera, donde los tucumanos reclamaron la omisión de un penal por un codazo de Carlos Zambrano sobre Ignacio Maestro Puch. Y en 2023, tras su designación ante San Lorenzo, el malestar volvió a escalar con tres expulsiones y una nueva caída.

En aquel momento, el propio Leito ya había manifestado su descontento. "Luego del último partido contra Boca pedí en la AFA que no nos vuelva a dirigir Espinoza, por eso nos sorprendió cuando lo designaron para arbitrar contra San Lorenzo", había dicho. Esta vez, confía en que el pedido prospere.

