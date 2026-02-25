"Pedimos que no nos dirija más y lo tomaron muy bien": Mario Leito tras reunirse con dirigentes de AFA

Sin embargo, según explicó el presidente Leito, el encuentro fue en buenos términos. "Fue una reunión en privado después de la reunión de la AFA, donde expresé lo del comunicado solicitándole básicamente que el árbitro que nos había dirigido el último partido no nos vuelva a dirigir. Le di los motivos y le expresé que no somos un club que todos los fines de semana esté haciendo consideraciones ni reclamos", relató en diálogo con Canal 8 de Tucumán.