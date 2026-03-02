Toviggino se sumó a Tapia y pidió suspender las indagatorias en la causa AFA

De acuerdo con fuentes del ámbito judicial, la defensa de Toviggino se sumó formalmente al pedido presentado días atrás por los abogados del presidente de la AFA, quienes solicitaron suspender las indagatorias hasta que la Cámara Nacional en lo Penal Económico resuelva un recurso en el que sostienen la inexistencia de delito y reclaman el cierre del expediente.