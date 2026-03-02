Secciones
Toviggino se sumó a Tapia y pidió suspender las indagatorias en la causa AFA

El tesorero de la AFA adhirió al planteo judicial presentado por el presidente para frenar las declaraciones previstas en la investigación por presunta retención indebida de impuestos y aportes millonarios.

CAMINOS DIFERENTES. Tapia será el que comenzará con las indagatorias, la defensa de Toviggino logró reprogramar la suya. CAMINOS DIFERENTES. Tapia será el que comenzará con las indagatorias, la defensa de Toviggino logró reprogramar la suya.
Hace 1 Hs

El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino, acompañó el planteo impulsado por Claudio “Chiqui” Tapia para frenar las declaraciones indagatorias previstas en la causa judicial que investiga a la conducción de la entidad por la presunta retención indebida de aportes e impuestos por más de $19.300 millones.

De acuerdo con fuentes del ámbito judicial, la defensa de Toviggino se sumó formalmente al pedido presentado días atrás por los abogados del presidente de la AFA, quienes solicitaron suspender las indagatorias hasta que la Cámara Nacional en lo Penal Económico resuelva un recurso en el que sostienen la inexistencia de delito y reclaman el cierre del expediente.

El planteo aún debe atravesar distintas instancias procesales. Primero deberán pronunciarse las restantes defensas, luego el fiscal Claudio Navas Rial y los representantes legales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo denunciante. Finalmente, será el juez Diego Amarante quien defina si mantiene el cronograma fijado o acepta la suspensión solicitada.

Las audiencias comenzarán esta semana con la citación de Tapia y de la propia AFA como persona jurídica. Posteriormente deberán presentarse otros integrantes del comité ejecutivo, entre ellos Gustavo Lorenzo, Cristian Malaspina, Víctor Blanco y el propio Toviggino, cuya comparecencia fue reprogramada a pedido de su defensa.

La investigación se originó tras una denuncia de ARCA que apunta a presuntas irregularidades en el ingreso de tributos y contribuciones a la seguridad social retenidos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Según la acusación, esos fondos habrían sido descontados pero no transferidos dentro de los plazos legales establecidos. 

El argumento para desestimar las indagatorias

Desde la defensa sostienen que las obligaciones cuestionadas no eran exigibles al momento de los hechos y argumentan que la situación fiscal se encuentra regularizada, motivo por el cual consideran improcedente avanzar con las indagatorias mientras la Cámara analiza el planteo de fondo.

En paralelo, continúa vigente la prohibición de salida del país para los dirigentes imputados, dispuesta por el magistrado en función de la gravedad de la causa, aunque Tapia obtuvo autorizaciones excepcionales para cumplir compromisos institucionales en el exterior. 

La resolución judicial que adopten los tribunales en los próximos días marcará el rumbo inmediato de un expediente que mantiene bajo observación a la cúpula dirigencial del fútbol argentino.

