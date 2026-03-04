Dólar hoy: la cotización oficial perdió $15 y se negoció a $1.420 en el Banco Nación

El mercado cambiario volvió a mostrar señales de normalización este miércoles, luego de una jornada previa marcada por la volatilidad y el impacto del conflicto en Medio Oriente. En ese contexto, el dólar oficial registró una baja de $15.
En las pizarras del Banco Nación (BNA), la divisa estadounidense finalizó a $1.420 para la venta y $1.370 para la compra, reflejando un retroceso respecto a la rueda anterior.
Por su parte, en el segmento mayorista, con un discreto monto negociado de U$S331,5 millones en el mercado de contado, el dólar cedió $14,50 y cerró en $1.400,50 para la venta.
De acuerdo con los datos de la semana, en los tres primeros días el tipo de cambio mayorista acumuló una suba de apenas $3,50, muy por debajo de los $23 que había escalado en el mismo período de la semana pasada.
En cuanto al esquema cambiario vigente, el Banco Central fijó una banda superior en $1.614,52. De esta manera, el tipo de cambio oficial quedó a $214,02, equivalente al 15,2%, de ese límite.
Los dólares paralelos operaron a la baja
El dólar "blue", en tanto, descontó $10, lo que representa una baja del 0,7%, y se ubicó en $1.415.
En paralelo, los dólares financieros también operaron en terreno negativo. El Contado con Liquidación (CCL) se posicionó en $1.463,60, mientras que el dólar MEP se negoció en torno a los $1.423,85, consolidando la tendencia bajista en los distintos segmentos del mercado.