Dólar hoy: el oficial subió a $1.415 y registró su mayor avance diario desde el 2 de enero

La cotización "blue" del dólar ganó $15 en el día, a $1.440 para la venta, con lo que redujo a $25 la caída a lo largo de febrero.

Hace 2 Hs

El dólar oficial profundizó la tendencia alcista por segunda jornada consecutiva y registró su mayor variación diaria en lo que va del año desde comienzos de enero. La divisa avanzó $15 para finalizar a $1.415 para la venta y a $1.365 para la compra en las pizarras del Banco Nación (BNA).

En el segmento mayorista, la cotización avanzó $18,50 y terminó a $1.399. Fue el salto más amplio desde los $20 de alza en la rueda del 2 de enero de este año, consolidando así una aceleración en el ritmo de ajuste cambiario.

Dado que el Banco Central estableció un techo de las bandas cambiarias en los $1.603,82, el dólar mayorista quedó a $204,82 de esa referencia para la intervención. De esta manera, el tipo de cambio se mantiene aún con margen respecto del límite superior fijado por la autoridad monetaria.

Este ascenso diario también fue el más amplio desde el 2 de enero. El billete al público subió por segundo día consecutivo y acotó a $50 el descenso acumulado en febrero.

En el mercado paralelo, la cotización "blue" del dólar ganó $15 en el día, a $1.440 para la venta, con lo que redujo a $25 la caída a lo largo de febrero.

Por su parte, en los dólares financieros también se registraron subas. El MEP avanzó 0,3% a $1.409,87, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) sube 0,5% a $1.451,89.

