En medio de la tensión financiera por el conflicto en Medio Oriente, el dólar oficial subió $20

En medio de la volatilidad de los mercados internacionales ante la escalada bélica en Oriente Medio, el dólar a mostrar presión alcista en la plaza local y cerró con subas en la mayoría de sus cotizaciones.
En el segmento oficial, la divisa finalizó con un incremento de 20 unidades, equivalente al 1,4%, y se ofreció a $1.435 para la venta, según la referencia del Banco Nación. De esta manera, alcanzó su valor más alto desde el 9 de febrero, cuando había tocado los $1.440.
El tipo de cambio mayorista también avanzó $20 en el día, hasta los $1.415, en un contexto de tensión financiera global y caídas bursátiles que impulsaron una apreciación del dólar frente a otras divisas.
Por su parte, el Banco Central de la República Argentina fijó para la jornada un techo de las bandas cambiarias en $1.613,03. Con este parámetro, el tipo de cambio oficial quedó a $199,03 por debajo del límite superior de flotación.
A cuánto cerró el dólar "blue"
En el mercado informal, el dólar "blue" sumó cinco unidades y se ubicó en $1.425 para la venta. Sin embargo, en lo que va del año acumula una caída de $105, equivalente al 6,7%.
Entre los dólares financieros, el Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.473,81, mientras que el MEP avanza hasta los $1.434,49, en una rueda atravesada por la incertidumbre externa y la búsqueda de cobertura cambiaria.