El dólar oficial cayó $45 en febrero: cuáles son las razones que explican el fuerte retroceso

Finalmente, el escenario externo también jugó a favor. La debilidad global del dólar y el avance del precio del oro mejoraron la valuación de los activos que integran las reservas. En paralelo, la apreciación real del peso -medida por el TCRM del BCRA- mostró que la baja no fue únicamente nominal. Así, la conjunción de factores comerciales, financieros y monetarios dio lugar a una “pax cambiaria” en febrero, aunque con interrogantes abiertos de cara a los próximos meses.