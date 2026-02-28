Crecen las exportaciones, sobre todo en mercados con ventas cuyos montos superan los 30 millones de dólares en enero

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informó que el mes de enero mostró una tendencia creciente en las exportaciones agroindustriales. En las transacciones al exterior se enviaron productos por 4.152 millones de dólares y 10,63 millones de toneladas, representando un incremento del 18% en valor y del 17% en volumen respecto de enero de 2025. Son los valores más altos de los últimos 10 años, según los datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, en base a las estadísticas del Indec.
De los 54 complejos analizados (incluyen los productos primarios y sus derivados), 18 mostraron montos exportados récord, entre los que se destacan bovinos, cebada, girasol, acuicultura y pesca, lácteos, frutas de pepita, cítricos agrios, legumbres, hortalizas pesadas, azúcar, forrajes, frutas de carozo, entre otros.
Por otra parte, 168 productos incrementaron sus exportaciones respecto de enero de 2025. Entre los más relevantes, destacan moluscos congelados con el 351%; aceite de girasol con el 147%; cebada en grano con el 93%; granos de trigo con el 86%; crustáceos congelados con el 56%; pera con el 55%; carne bovina, deshuesada, fresca o refrigerada con el 54%; aceite esencial de limón con el 20%; queso mozzarella con el 18%; ajos frescos con el 13%; garbanzos secos con el 12%, entre otros.
Se mencionan también productos que, si bien presentan montos exportados menores a cinco millones de dólares, mantienen una tendencia creciente desde hace al menos siete años. Es el caso del orégano, con un incremento del 910%; despojos de la especie porcina congelados –excluidos hígados– con el 488%; jugo de manzana con el 177%; sésamo con el 174%; huevos sin cáscara con el 159%; cortes de carne ovina sin deshuesar, congelada con el 75%; semillas de coriandro con el 72%; café tostado, sin descafeinar con el 61%; proteínas y enzimas con el 26%; concentrados de proteínas texturizadas (soja) con el 12%; entre otros.
Los principales destinos de venta fueron, en orden de importancia, Vietnam, Brasil, India, Bangladesh, China, Arabia Saudita, Indonesia, Estados Unidos, Chile y Perú , y representaron más del 50% del monto exportado. Entre los destinos que más crecieron y a los cuales se han exportado más de 30 millones de dólares en enero, se destacan: Marruecos con un incremento respecto de enero 2025 del 8.121% (trigo, maíz y forestoindustria); Jordania, con el 7.036% (cebada); Tailandia, con el 753% (trigo); Canadá, con el 623% (soja y vitivinicultura); España, con el 156% (pesca); Reino Unido, con el 110% (girasol y maíz); Estados Unidos, con el 82% (carne vacuna, azúcar y limón); Alemania, con el 80% (carne vacuna); Israel, con el 68% (carne vacuna) e Indonesia, con el 55% (trigo y soja).