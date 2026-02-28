Crecen las exportaciones, sobre todo en mercados con ventas cuyos montos superan los 30 millones de dólares en enero

Los principales destinos de venta fueron, en orden de importancia, Vietnam, Brasil, India, Bangladesh, China, Arabia Saudita, Indonesia, Estados Unidos, Chile y Perú , y representaron más del 50% del monto exportado. Entre los destinos que más crecieron y a los cuales se han exportado más de 30 millones de dólares en enero, se destacan: Marruecos con un incremento respecto de enero 2025 del 8.121% (trigo, maíz y forestoindustria); Jordania, con el 7.036% (cebada); Tailandia, con el 753% (trigo); Canadá, con el 623% (soja y vitivinicultura); España, con el 156% (pesca); Reino Unido, con el 110% (girasol y maíz); Estados Unidos, con el 82% (carne vacuna, azúcar y limón); Alemania, con el 80% (carne vacuna); Israel, con el 68% (carne vacuna) e Indonesia, con el 55% (trigo y soja).