Secciones
SociedadSalud

Sin productos costosos ni trucos complicados: esta fruta ahuyenta a las cucarachas con su aroma

Simplemente colocando esta fruta en puntos estratégicos podemos erradicar a estos desagradables insectos.

Cómo ahuyentar a las cucarachas con una fruta que tenemos en casa. Cómo ahuyentar a las cucarachas con una fruta que tenemos en casa. (Imagen web)
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

La aparición de cucarachas en el hogar es, sin dudas, uno de los dolores de cabeza más comunes en la limpieza diaria. Estos insectos no solo resultan desagradables a la vista, sino que representan un riesgo sanitario real, especialmente en espacios donde manipulamos alimentos. Ante esta problemática, muchos buscan alternativas que no impliquen llenar la casa de químicos fuertes.

Adiós a las cucarachas: el mejor truco casero para eliminarlas sin gastar de más

Adiós a las cucarachas: el mejor truco casero para eliminarlas sin gastar de más

En este contexto, el uso de ciertos cítricos se posicionó como una de las soluciones ecológicas más efectivas. Según expertos en control de plagas, el aroma y la acidez de una fruta que todos tenemos en la heladera, el limón, actúan como un potente repelente capaz de irritar los sensores de estos insectos y alejarlos de nuestros electrodomésticos.

Por qué el limón funciona como barrera contra las cucarachas 

La efectividad de este método casero no es casualidad, sino que tiene una base biológica. Las cucarachas poseen un sistema olfativo extremadamente sensible que les permite detectar comida a grandes distancias. Sin embargo, esa misma sensibilidad hace que ciertos estímulos, como el ácido cítrico, les resulten insoportables, funcionando como una barrera natural.

Sobre este comportamiento, Juanjo Molinero, responsable técnico de la empresa de control de plagas Conplag, explicó que los invasores buscan refugio en sitios oscuros y cálidos para garantizar su reproducción. En su testimonio recogido por La Nación señala que, además de repeler, el limón ayuda a mantener las superficies limpias debido a sus propiedades antibacterianas, eliminando rastros que podrían atraer a la plaga.

Cómo aplicar este remedio en casa

Para poner en práctica este truco, no hace falta complicarse demasiado. La forma más directa es colocar rodajas de limón fresco en puntos estratégicos: cerca de las tuberías, debajo de la heladera o en las esquinas de la alacena. Es fundamental renovar los trozos con frecuencia para que el aroma no pierda intensidad y mantenga su efecto protector.

Otra variante muy recomendada consiste en preparar una pasta casera. Solo tenés que rallar la cáscara del limón y mezclarla con un poco de agua hasta obtener una consistencia que puedas aplicar en las zonas de tránsito de los insectos. "El método ayuda a repeler pero no elimina por completo a la población invasora", aclaran algunos especialistas, recordando que la limpieza profunda sigue siendo clave.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Adiós a las cucarachas: el mejor truco casero para eliminarlas sin gastar de más

Adiós a las cucarachas: el mejor truco casero para eliminarlas sin gastar de más

Por qué no deberías mover los muebles de tu casa en este momento del día, según expertos

Por qué no deberías mover los muebles de tu casa en este momento del día, según expertos

Alerta Anmat: estos son los cosméticos y productos capilares de uso peligroso

Alerta Anmat: estos son los cosméticos y productos capilares de uso peligroso

Sumá esta fruta al mate y bajá de peso: beneficios y cómo prepararlo

Sumá esta fruta al mate y bajá de peso: beneficios y cómo prepararlo

Inquietante hallazgo: encontraron restos de televisores y celulares en los cerebros de delfines

Inquietante hallazgo: encontraron restos de televisores y celulares en los cerebros de delfines

Lo más popular
Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio
1

Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio

La curiosa declaración de Ramiro González, el entrenador interino de Atlético Tucumán, luego del 0-3 contra Racing
2

La curiosa declaración de Ramiro González, el entrenador interino de Atlético Tucumán, luego del 0-3 contra Racing

Simuló ser abogado y estafó a una compañera de trabajo por $17 millones
3

Simuló ser abogado y estafó a una compañera de trabajo por $17 millones

Paula Omodeo cruzó a Darío Monteros: Sin reglas limpias, no hay futuro para Tucumán
4

Paula Omodeo cruzó a Darío Monteros: "Sin reglas limpias, no hay futuro para Tucumán"

Todos los establecimientos educativos de Tucumán tendrán más jornada escolar
5

Todos los establecimientos educativos de Tucumán tendrán más jornada escolar

En pocos días se pone en marcha el aeropuerto provisorio: cómo funcionará
6

En pocos días se pone en marcha el aeropuerto provisorio: cómo funcionará

Más Noticias
La inquietante profecía de Baba Vanga sobre una Tercera Guerra Mundial y extraterrestres en 2026

La inquietante profecía de Baba Vanga sobre una Tercera Guerra Mundial y extraterrestres en 2026

Norte y centro del país bajo alerta: qué provincias esperan tormentas fuertes, granizos y vientos intensos

Norte y centro del país bajo alerta: qué provincias esperan tormentas fuertes, granizos y vientos intensos

Alerta amarilla en Tucumán: cuándo llegarán las tormentas y cuáles son las localidades afectadas

Alerta amarilla en Tucumán: cuándo llegarán las tormentas y cuáles son las localidades afectadas

Extorsión, desesperación y muerte: los mensajes finales del soldado que se quitó la vida en Olivos

Extorsión, desesperación y muerte: los mensajes finales del soldado que se quitó la vida en Olivos

Simuló ser abogado y estafó a una compañera de trabajo por $17 millones

Simuló ser abogado y estafó a una compañera de trabajo por $17 millones

Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio

Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio

La curiosa declaración de Ramiro González, el entrenador interino de Atlético Tucumán, luego del 0-3 contra Racing

La curiosa declaración de Ramiro González, el entrenador interino de Atlético Tucumán, luego del 0-3 contra Racing

Briatore, asesor de Alpine, dijo que le importaba una mier... lo que proponga Colapinto

Briatore, asesor de Alpine, dijo que le importaba "una mier... lo que proponga Colapinto"

Comentarios