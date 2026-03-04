Sin productos costosos ni trucos complicados: esta fruta ahuyenta a las cucarachas con su aroma

En este contexto, el uso de ciertos cítricos se posicionó como una de las soluciones ecológicas más efectivas. Según expertos en control de plagas, el aroma y la acidez de una fruta que todos tenemos en la heladera, el limón, actúan como un potente repelente capaz de irritar los sensores de estos insectos y alejarlos de nuestros electrodomésticos.