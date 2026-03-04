Sin productos costosos ni trucos complicados: esta fruta ahuyenta a las cucarachas con su aroma

La aparición de cucarachas en el hogar es, sin dudas, uno de los dolores de cabeza más comunes en la limpieza diaria. Estos insectos no solo resultan desagradables a la vista, sino que representan un riesgo sanitario real, especialmente en espacios donde manipulamos alimentos. Ante esta problemática, muchos buscan alternativas que no impliquen llenar la casa de químicos fuertes.
En este contexto, el uso de ciertos cítricos se posicionó como una de las soluciones ecológicas más efectivas. Según expertos en control de plagas, el aroma y la acidez de una fruta que todos tenemos en la heladera, el limón, actúan como un potente repelente capaz de irritar los sensores de estos insectos y alejarlos de nuestros electrodomésticos.
Por qué el limón funciona como barrera contra las cucarachas
La efectividad de este método casero no es casualidad, sino que tiene una base biológica. Las cucarachas poseen un sistema olfativo extremadamente sensible que les permite detectar comida a grandes distancias. Sin embargo, esa misma sensibilidad hace que ciertos estímulos, como el ácido cítrico, les resulten insoportables, funcionando como una barrera natural.
Sobre este comportamiento, Juanjo Molinero, responsable técnico de la empresa de control de plagas Conplag, explicó que los invasores buscan refugio en sitios oscuros y cálidos para garantizar su reproducción. En su testimonio recogido por La Nación señala que, además de repeler, el limón ayuda a mantener las superficies limpias debido a sus propiedades antibacterianas, eliminando rastros que podrían atraer a la plaga.
Cómo aplicar este remedio en casa
Para poner en práctica este truco, no hace falta complicarse demasiado. La forma más directa es colocar rodajas de limón fresco en puntos estratégicos: cerca de las tuberías, debajo de la heladera o en las esquinas de la alacena. Es fundamental renovar los trozos con frecuencia para que el aroma no pierda intensidad y mantenga su efecto protector.
Otra variante muy recomendada consiste en preparar una pasta casera. Solo tenés que rallar la cáscara del limón y mezclarla con un poco de agua hasta obtener una consistencia que puedas aplicar en las zonas de tránsito de los insectos. "El método ayuda a repeler pero no elimina por completo a la población invasora", aclaran algunos especialistas, recordando que la limpieza profunda sigue siendo clave.