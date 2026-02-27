Secciones
SociedadActualidad

Adiós a las cucarachas: el mejor truco casero para eliminarlas sin gastar de más

Con métodos naturales y simples, es posible mantenerlas alejadas sin productos tóxicos ni grandes inversiones.

La limpieza es fundamental. La limpieza es fundamental.
Hace 2 Hs

Las cucarachas son una de las plagas más persistentes y molestas en los hogares. Si bien recurrir a un exterminador es una opción, existen soluciones efectivas, accesibles y naturales que pueden ayudar a eliminarlas sin necesidad de productos químicos agresivos.  

Leche de cucaracha: cuáles son sus propiedades y por qué deberíamos consumirla

Leche de cucaracha: cuáles son sus propiedades y por qué deberíamos consumirla

Además, muchos de los insecticidas comerciales pueden representar un riesgo para la salud y el ambiente. Por eso, es recomendable aplicar estrategias preventivas y métodos caseros para deshacerse de ellas de manera segura y económica.  

¿Cómo sacar a las cucarachas de tu casa sin llamar a un exterminador ni gastar de más?

Mantener la higiene y eliminar fuentes de alimento:  

Las cucarachas se sienten atraídas por los restos de comida y los espacios húmedos. Para evitar que invadan el hogar, es importante:  

- Guardar los alimentos en envases herméticos.  

- Limpiar migas y restos de comida inmediatamente.  

- Sacar la basura con frecuencia y mantener los tachos bien cerrados.  

- No dejar platos sucios en la pileta durante la noche.  

Preparar trampas caseras con ingredientes comunes:

En lugar de insecticidas comerciales, se pueden fabricar trampas caseras efectivas con elementos simples:  

- Mezcla de bicarbonato de sodio y azúcar: el azúcar atrae a las cucarachas y el bicarbonato las elimina.  

- Bórax y azúcar: una combinación letal y más eficaz que muchos productos químicos.  

- Frascos con agua y aceite: una trampa donde las cucarachas caen y no pueden salir.  

Tapar grietas y puntos de acceso:

Las cucarachas entran por pequeñas aberturas en paredes, pisos o cañerías. Para bloquear su paso, es recomendable:  

- Usar masilla o silicona para sellar grietas en paredes y muebles.  

- Reparar pérdidas de agua para evitar la humedad que las atrae.  

- Colocar burletes en puertas y ventanas para impedir su ingreso.  

Utilizar repelentes naturales para ahuyentarlas

Algunos elementos naturales ayudan a mantenerlas alejadas sin necesidad de químicos:  

- Hojas de laurel y cáscaras de pepino en zonas de paso.  

- Aceite de menta o eucalipto aplicado en rincones estratégicos.  

- Una casa bien ventilada y sin humedad, ya que prefieren los ambientes cálidos y húmedos.  

Siguiendo estos consejos, es posible mantener la casa libre de cucarachas sin recurrir a soluciones costosas ni perjudiciales para la salud.


Temas Argentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Municipalidad capitalina propone transformar El Bajo en un barrio como La Boca
1

La Municipalidad capitalina propone transformar El Bajo en un barrio como La Boca

Paritarias en Tucumán: la oferta del Poder Ejecutivo tuvo dispar aceptación de los gremios docentes
2

Paritarias en Tucumán: la oferta del Poder Ejecutivo tuvo dispar aceptación de los gremios docentes

De “M’hijo el dotor” a la tragedia educativa argentina: por qué sólo 10 de cada 100 chicos termina el secundario en tiempo y forma
3

De “M’hijo el dotor” a la tragedia educativa argentina: por qué sólo 10 de cada 100 chicos termina el secundario en tiempo y forma

Caso Érika: dos arrestos que complican aún más al “Militar” Sosa
4

Caso Érika: dos arrestos que complican aún más al “Militar” Sosa

Caso Érika: ¿cambiará la situación procesal de Gordillo con las nuevas detenciones?
5

Caso Érika: ¿cambiará la situación procesal de Gordillo con las nuevas detenciones?

Ley de Glaciares: dos a favor y uno en contra, así votaron los senadores tucumanos
6

Ley de Glaciares: dos a favor y uno en contra, así votaron los senadores tucumanos

Más Noticias
Murió Darío Lopérfido: el exministro de Cultura falleció a los 61 años tras luchar contra la ELA

Murió Darío Lopérfido: el exministro de Cultura falleció a los 61 años tras luchar contra la ELA

Samsung presentó el nuevo S26: cuánto cuesta el celular más avanzado en IA

Samsung presentó el nuevo S26: cuánto cuesta el celular más avanzado en IA

Paritarias en Tucumán: la oferta del Poder Ejecutivo tuvo dispar aceptación de los gremios docentes

Paritarias en Tucumán: la oferta del Poder Ejecutivo tuvo dispar aceptación de los gremios docentes

Una explosión de sabor: el impacto del torrontés en la joven francesa que se tatuó un vino tucumano

"Una explosión de sabor": el impacto del torrontés en la joven francesa que se tatuó un vino tucumano

La Municipalidad capitalina propone transformar El Bajo en un barrio como La Boca

La Municipalidad capitalina propone transformar El Bajo en un barrio como La Boca

Las alertas meteorológicas no dan tregua: en qué regiones habrá tormentas intensas

Las alertas meteorológicas no dan tregua: en qué regiones habrá tormentas intensas

Tres provincias están bajo alerta amarilla: ¿cuándo llegará la tormenta?

Tres provincias están bajo alerta amarilla: ¿cuándo llegará la tormenta?

Con más de siete metros de largo, “La Baronesa” se convirtió en la pitón salvaje más grande del mundo

Con más de siete metros de largo, “La Baronesa” se convirtió en la pitón salvaje más grande del mundo

Comentarios