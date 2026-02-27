Adiós a las cucarachas: el mejor truco casero para eliminarlas sin gastar de más

Las cucarachas son una de las plagas más persistentes y molestas en los hogares. Si bien recurrir a un exterminador es una opción, existen soluciones efectivas, accesibles y naturales que pueden ayudar a eliminarlas sin necesidad de productos químicos agresivos.
Además, muchos de los insecticidas comerciales pueden representar un riesgo para la salud y el ambiente. Por eso, es recomendable aplicar estrategias preventivas y métodos caseros para deshacerse de ellas de manera segura y económica.
¿Cómo sacar a las cucarachas de tu casa sin llamar a un exterminador ni gastar de más?
Mantener la higiene y eliminar fuentes de alimento:
Las cucarachas se sienten atraídas por los restos de comida y los espacios húmedos. Para evitar que invadan el hogar, es importante:
- Guardar los alimentos en envases herméticos.
- Limpiar migas y restos de comida inmediatamente.
- Sacar la basura con frecuencia y mantener los tachos bien cerrados.
- No dejar platos sucios en la pileta durante la noche.
Preparar trampas caseras con ingredientes comunes:
En lugar de insecticidas comerciales, se pueden fabricar trampas caseras efectivas con elementos simples:
- Mezcla de bicarbonato de sodio y azúcar: el azúcar atrae a las cucarachas y el bicarbonato las elimina.
- Bórax y azúcar: una combinación letal y más eficaz que muchos productos químicos.
- Frascos con agua y aceite: una trampa donde las cucarachas caen y no pueden salir.
Tapar grietas y puntos de acceso:
Las cucarachas entran por pequeñas aberturas en paredes, pisos o cañerías. Para bloquear su paso, es recomendable:
- Usar masilla o silicona para sellar grietas en paredes y muebles.
- Reparar pérdidas de agua para evitar la humedad que las atrae.
- Colocar burletes en puertas y ventanas para impedir su ingreso.
Utilizar repelentes naturales para ahuyentarlas
Algunos elementos naturales ayudan a mantenerlas alejadas sin necesidad de químicos:
- Hojas de laurel y cáscaras de pepino en zonas de paso.
- Aceite de menta o eucalipto aplicado en rincones estratégicos.
- Una casa bien ventilada y sin humedad, ya que prefieren los ambientes cálidos y húmedos.
Siguiendo estos consejos, es posible mantener la casa libre de cucarachas sin recurrir a soluciones costosas ni perjudiciales para la salud.