Inquietante hallazgo: encontraron restos de televisores y celulares en los cerebros de delfines

No es novedad que la mayor parte de nuestros desechos vayan al océano. Conocemos los casos de los sorbetes plásticos, las bolsas, botellas, microplásticos, redes de pesca, fertilizantes y así un listado que parece no tener punto final. Pero los científicos se llevaron una sorpresa al descubrir que un nuevo estudio reveló un contaminante inesperado en los cuerpos de los animales marinos: restos químicos de televisores y celulares.