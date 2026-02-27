Alerta Anmat: estos son los cosméticos y productos capilares de uso peligroso

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) anunció en dos disposiciones diferentes la prohibición de una docena de productos. El principal público de consumo, y al que mayormente estaban destinados estos productos, eran las mujeres, por lo que deberán tener especial cuidado con lo que utilicen en las próximas semanas.
Se trata de la prohibición de producción, comercialización y uso de nueve productos diferentes para el cabello pertenecientes a una misma marca, y tres productos de maquillaje, pertenecientes a otra.
Productos capilares prohibidos por Anmat
Anmat detectó que los productos de la marca “Good Hair” no contaban con datos de inscripción sanitaria. Esto implica que tampoco contaban con la habilitación para ser comercializados o utilizados por humanos. Podrían contener formol (formaldehído) como agente alisante, lo que representa un riesgo para la salud.
En consecuencia, a través de la Disposición 634/2026, se prohibió el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas digitales de venta y distribución en todo el país de los productos de la marca. La medida aplica a todas las presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos de estos productos:
- Plastificado capilar
- Alisado efecto espejo
- Alisado fisiológico capilar
- Alisado platinum GS-8 efecto anti-naranja
- Botox capilar B.T.X.
- Lifting capilar
- Shock keratínico Biologic
- Shock de keratina líquido
- Leche cauterizadora
- Recomponedor capilar molecular
Maquillajes prohibidos por Anmat
En otra instancia, se comprobó que la firma “Laboratorio Ruefenacht”, que comercializaba productos cosméticos, no contaba con autorización para fabricarlos. Además, el rotulado que utilizaba tenía datos correspondientes a la firma “Epsilon Staff Consulting & Warehouse de Miriam Patricia Juárez”, una marca que sí tenía habilitación de Anmat. Los productos prohibidos fueron:
- “RUCREM CURATIVA – Presentación 90 g”, crema cicatrizante y antiséptica.
- “RUCREM BLOQUEADOR SOLAR RB FPS 80 – Cont. neto 220 ml”, para piel extremadamente sensible a la quemadura solar.
- “SOLUCIÓN DESINFLAMANTE EN CREMA ATO-FLEX FORTE”, indicada para aliviar procesos de dolor y/o inflamación de ligamentos, articulaciones, músculos y tendones.
En conclusión, esta Administración Nacional ordenó la prohibición de los productos con el objetivo de proteger a la población, debido a que no es posible garantizar su eficacia y seguridad.