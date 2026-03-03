Fuerte respuesta de la UIA a Milei por sus ataques a los empresarios: "Sin industria no hay Nación"

No obstante, en medio de la apertura de importaciones y del enfrentamiento del Presidente con referentes industriales, la UIA sostuvo: “La industria es un sector transable de la economía que compite de manera directa con el mundo y que, por lo tanto, debe adaptarse a estándares internacionales en materia de presión impositiva, infraestructura y costos financieros. Por eso es fundamental avanzar en una agenda que permita reducir las distorsiones acumuladas. El objetivo del sector industrial es claro: ofrecer a la sociedad argentina bienes de calidad global a precios internacionales”.