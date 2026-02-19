El efecto "cierre de Fate": la UIA alertó por las “distorsiones” en la competencia

Los industriales afirmaron que las compañías del sector tienen el “desafío ineludible” de ofrecerle a los consumidores precios y calidades internacionales. “Alcanzar ese objetivo requiere un esfuerzo conjunto: inversión empresarial, mejora continua, capacitación, modernización laboral y un entorno macroeconómico y regulatorio que acompañe la transformación, para que producir en la Argentina sea tan competitivo como en cualquier otro país”, enfatizaron.