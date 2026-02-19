El efecto "cierre de Fate": la UIA alertó por las “distorsiones” en la competencia

Luego de que la compañía Fate anunciara que cesará operaciones en su planta de Virreyes, San Fernando, y que despedirá a 920 trabajadores por los “cambios en las condiciones del mercado”, la Unión Industrial Argentina (UIA) expresó su “gran preocupación” por la noticia y apuntó contra la competencia internacional.
“Detrás del cierre de una fábrica hay trabajadores, familias, proveedores, transportistas, pymes vinculadas y comunidades enteras que dependen de ese núcleo productivo. Cada planta industrial que se apaga implica la pérdida de conocimiento acumulado, empleo calificado y entramados productivos que tardan décadas en construirse”, dijo la UIA a través de un comunicado.
Desde la entidad le pusieron números a la situación: a noviembre de 2025, último dato disponible, la industria acumula una pérdida de casi 65.000 trabajadores (-5,4%) en los últimos dos años. La razón de fondo estaría centrada en la apertura de las importaciones que fomentó el Gobierno desde que asumió, indicaron.
Fenómeno integral
“El cierre de Fate no puede analizarse como un episodio aislado, sino como parte de un fenómeno integral donde sectores industriales enteros enfrentan situaciones de competencia internacional fuertemente distorsionada. La industria del neumático es uno de los casos más evidentes de sobrecapacidad global y prácticas comerciales desleales, especialmente provenientes de Asia”, agregó.
Los industriales afirmaron que las compañías del sector tienen el “desafío ineludible” de ofrecerle a los consumidores precios y calidades internacionales. “Alcanzar ese objetivo requiere un esfuerzo conjunto: inversión empresarial, mejora continua, capacitación, modernización laboral y un entorno macroeconómico y regulatorio que acompañe la transformación, para que producir en la Argentina sea tan competitivo como en cualquier otro país”, enfatizaron.