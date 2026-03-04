Morof le respondió a Catalán: "Si el país no mejora, no habrá regla electoral que le sirva"

El secretario de Gestión Pública y Planeamiento de la provincia, Javier Morof, respondió con dureza al presidente de La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán, Lisandro Catalán. El cruce se produjo luego de que el funcionario nacional desafiara al gobernador Osvaldo Jaldo a firmar un compromiso para eliminar los acoples de cara a las elecciones de 2027.
A través de un comunicado enviado a LA GACETA, Morof instó al ex ministro del Interior a priorizar la gestión sobre la política electoral. El funcionario exigió que Catalán interceda ante el gobierno de Javier Milei para restituir los recursos recortados a la provincia, al mencionar específicamente el Incentivo Docente, los subsidios al transporte y el envío de medicamentos.
“Que Catalán se comprometa a que devuelvan lo que quitaron: los remedios que no llegan y los fondos para educación. Que se ocupe de que no cierren fábricas, que los precios no suban y que la gente pueda llegar a fin de mes”, remarcó Morof.
Finalmente, advirtió que discutir el sistema de votación es secundario ante la crisis. “Si el país no mejora, no habrá regla electoral que le sirva; ni siquiera va a poder caminar por Tucumán”, advirtió.