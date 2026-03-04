Morof le respondió a Catalán: "Si el país no mejora, no habrá regla electoral que le sirva"

A través de un comunicado enviado a LA GACETA, Morof instó al ex ministro del Interior a priorizar la gestión sobre la política electoral. El funcionario exigió que Catalán interceda ante el gobierno de Javier Milei para restituir los recursos recortados a la provincia, al mencionar específicamente el Incentivo Docente, los subsidios al transporte y el envío de medicamentos.