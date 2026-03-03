Darío Monteros cruzó a Lisandro Catalán y rechazó adelantar el debate electoral en Tucumán
El ministro del Interior provincial le pidió al dirigente de La Libertad Avanza que “trabaje por Tucumán” y sostuvo que hoy la prioridad es el empleo y la crisis económica. También defendió el sistema electoral y la autonomía provincial.
El ministro del Interior de Tucumán, Darío Monteros, salió al cruce del dirigente opositor Lisandro Catalán, referente de La Libertad Avanza, y cuestionó que intente instalar una discusión electoral anticipada en medio de la crisis económica que atraviesa la provincia.
A través de un mensaje público, Monteros sostuvo que “Tucumán hoy tiene problemas mucho más urgentes que una discusión electoral adelantada para las redes” y remarcó que existen preocupaciones concretas en la población vinculadas al empleo, el inicio de clases y la caída de la actividad.
“Es demasiado pronto para hablar de elecciones”
El funcionario provincial afirmó que mientras desde la oposición se busca “instalar una agenda mediática”, hay familias afectadas por despidos y por la baja del consumo.
En ese sentido, señaló que la recaudación del IVA cayó un 13 por ciento como consecuencia de la retracción económica, lo que impacta directamente en las finanzas del Estado y en la posibilidad de sostener servicios y políticas públicas en el interior.
“Es demasiado pronto para hablar de elecciones. Hoy lo importante es cuidar el empleo, sostener la producción y acompañar a los tucumanos que no la están pasando bien”, enfatizó el ministro.
Críticas al rol de Catalán en el Gobierno nacional
Monteros también apuntó contra el rol de Catalán como funcionario del gobierno del presidente Javier Milei y le reclamó que “haga valer” su salario trabajando por la provincia en lugar de “fabricar discusiones vacías para las redes”.
El cruce se da en un contexto de tensión política creciente entre el oficialismo tucumano y los referentes locales de La Libertad Avanza, en medio de la reconfiguración del escenario nacional.
El desafío de Catalán a Jaldo por el sistema de acoples
La polémica se originó luego de que Catalán desafiara públicamente al gobernador Osvaldo Jaldo a firmar “un compromiso público de ir sin acoples” en las próximas elecciones provinciales. El presidente de La Libertad Avanza Tucumán propuso que tanto su espacio como el Partido Justicialista compitan con lista única, sin utilizar el actual sistema electoral.
En un posteo en la red social X, el dirigente libertario cuestionó el discurso del mandatario en la apertura de sesiones legislativas y sostuvo que, si realmente no le teme a la competencia, debería demostrarlo eliminando los acoples. También defendió la implementación de la Boleta Única de Papel impulsada por el Gobierno nacional y afirmó que el sistema actual en Tucumán es “obsoleto, tramposo y fraudulento”, al tiempo que reclamó reglas claras y competencia en igualdad de condiciones.