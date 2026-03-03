Darío Monteros cruzó a Lisandro Catalán y rechazó adelantar el debate electoral en Tucumán

En un posteo en la red social X, el dirigente libertario cuestionó el discurso del mandatario en la apertura de sesiones legislativas y sostuvo que, si realmente no le teme a la competencia, debería demostrarlo eliminando los acoples. También defendió la implementación de la Boleta Única de Papel impulsada por el Gobierno nacional y afirmó que el sistema actual en Tucumán es “obsoleto, tramposo y fraudulento”, al tiempo que reclamó reglas claras y competencia en igualdad de condiciones.