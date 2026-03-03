Secciones
Política

Darío Monteros cruzó a Lisandro Catalán y rechazó adelantar el debate electoral en Tucumán

El ministro del Interior provincial le pidió al dirigente de La Libertad Avanza que “trabaje por Tucumán” y sostuvo que hoy la prioridad es el empleo y la crisis económica. También defendió el sistema electoral y la autonomía provincial.

FUNCIONARIO. Darío Monteros, ministro del Interior. FUNCIONARIO. Darío Monteros, ministro del Interior.
Hace 2 Hs

El ministro del Interior de Tucumán, Darío Monteros, salió al cruce del dirigente opositor Lisandro Catalán, referente de La Libertad Avanza, y cuestionó que intente instalar una discusión electoral anticipada en medio de la crisis económica que atraviesa la provincia.

A través de un mensaje público, Monteros sostuvo que “Tucumán hoy tiene problemas mucho más urgentes que una discusión electoral adelantada para las redes” y remarcó que existen preocupaciones concretas en la población vinculadas al empleo, el inicio de clases y la caída de la actividad.

“Es demasiado pronto para hablar de elecciones”

El funcionario provincial afirmó que mientras desde la oposición se busca “instalar una agenda mediática”, hay familias afectadas por despidos y por la baja del consumo.

En ese sentido, señaló que la recaudación del IVA cayó un 13 por ciento como consecuencia de la retracción económica, lo que impacta directamente en las finanzas del Estado y en la posibilidad de sostener servicios y políticas públicas en el interior.

“Es demasiado pronto para hablar de elecciones. Hoy lo importante es cuidar el empleo, sostener la producción y acompañar a los tucumanos que no la están pasando bien”, enfatizó el ministro.

Críticas al rol de Catalán en el Gobierno nacional

Monteros también apuntó contra el rol de Catalán como funcionario del gobierno del presidente Javier Milei y le reclamó que “haga valer” su salario trabajando por la provincia en lugar de “fabricar discusiones vacías para las redes”.

El cruce se da en un contexto de tensión política creciente entre el oficialismo tucumano y los referentes locales de La Libertad Avanza, en medio de la reconfiguración del escenario nacional.

El desafío de Catalán a Jaldo por el sistema de acoples

La polémica se originó luego de que Catalán desafiara públicamente al gobernador Osvaldo Jaldo a firmar “un compromiso público de ir sin acoples” en las próximas elecciones provinciales. El presidente de La Libertad Avanza Tucumán propuso que tanto su espacio como el Partido Justicialista compitan con lista única, sin utilizar el actual sistema electoral.

En un posteo en la red social X, el dirigente libertario cuestionó el discurso del mandatario en la apertura de sesiones legislativas y sostuvo que, si realmente no le teme a la competencia, debería demostrarlo eliminando los acoples. También defendió la implementación de la Boleta Única de Papel impulsada por el Gobierno nacional y afirmó que el sistema actual en Tucumán es “obsoleto, tramposo y fraudulento”, al tiempo que reclamó reglas claras y competencia en igualdad de condiciones.

Temas TucumánDarío MonterosLisandro Catalán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Acuerdo con la Escuela de Gobierno: “Los problemas humanos son problemas de educación”

Acuerdo con la Escuela de Gobierno: “Los problemas humanos son problemas de educación”

Problemática hídrica: se propone crear una comisión de control en la Legislatura

Problemática hídrica: se propone crear una comisión de control en la Legislatura

SiTAS exige estabilidad laboral y desprecarización en plena negociación paritaria

SiTAS exige estabilidad laboral y desprecarización en plena negociación paritaria

Lo más popular
Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros quedaron sin trabajo
1

Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros quedaron sin trabajo

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático
2

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático

Se vienen días de lluvias y de un marcado descenso de la temperatura en Tucumán
3

Se vienen días de lluvias y de un marcado descenso de la temperatura en Tucumán

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo
4

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo

Catalán desafió a Jaldo: “Firmemos juntos un compromiso público de ir sin acoples”
5

Catalán desafió a Jaldo: “Firmemos juntos un compromiso público de ir sin acoples”

Se registran tormentas en Tucumán: qué dice la alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional
6

Se registran tormentas en Tucumán: qué dice la alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional

Más Noticias
Catalán desafió a Jaldo: “Firmemos juntos un compromiso público de ir sin acoples”

Catalán desafió a Jaldo: “Firmemos juntos un compromiso público de ir sin acoples”

Concejo Deliberante capitalino: buscan modernizar el transporte público en Tucumán

Concejo Deliberante capitalino: buscan modernizar el transporte público en Tucumán

Llaman a una audiencia de conciliación en el caso de la denuncia contra el secretario de Energía de la provincia

Llaman a una audiencia de conciliación en el caso de la denuncia contra el secretario de Energía de la provincia

Jaldo habló del reclamo salarial docente en Tucumán: “Es política gremial pura”

Jaldo habló del reclamo salarial docente en Tucumán: “Es política gremial pura”

Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros quedaron sin trabajo

Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros quedaron sin trabajo

Petri tildó de golpista a Villarruel y ella no se quedó atrás: Te conozco por el trencito de la alegría con Milei

Petri tildó de "golpista" a Villarruel y ella no se quedó atrás: "Te conozco por el trencito de la alegría con Milei"

Ecos de la Asamblea Legislativa: la oposición cruzó a Milei y criticó su violencia

Ecos de la Asamblea Legislativa: la oposición cruzó a Milei y criticó su violencia

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo

Comentarios