Monteros y Catalán protagonizaron un explosivo cruce por el sistema electoral en Tucumán

El ministro del Interior, Darío Monteros, y el presidente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, protagonizaron un fuerte cruce en redes sociales en torno a la política electoral del Gobierno provincial, luego del mensaje de apertura de sesiones del gobernador Osvaldo Jaldo.
Durante su discurso ante la Legislatura, el mandatario realizó una defensa del sistema electoral vigente frente a los reclamos para modificar el régimen de votación. En ese contexto, Catalán salió al cruce y propuso la firma de un compromiso público para que en las próximas elecciones provinciales se compita sin el sistema de acoples.
“Gobernador, escuché su discurso en la apertura de sesiones. En cuanto al sistema electoral usted habló de reglas claras, de no tenerle miedo a la competencia, pero al parecer sus legisladores no piensan lo mismo, y no impulsarán ninguna reforma para que usted pueda cumplir con su palabra”, expresó el dirigente libertario.
Catalán también cuestionó las declaraciones de Jaldo sobre la Boleta Única de Papel (BUP). El gobernador había sostenido que en Tucumán se obtuvieron los mismos resultados con la BUP que con el sistema de acoples. Frente a ello, el referente de La Libertad Avanza respondió: “la Boleta Única de Papel que impulsa el presidente Javier Milei vino justamente a terminar con esas trampas del sistema”.
En esa línea, sostuvo que el Gobierno nacional definió a la BUP como una prioridad institucional para garantizar transparencia y equidad electoral en todo el país y consideró que “en Tucumán parece una utopía hablar de Boleta Única de Papel”.
“En este marco le hago una invitación concreta: firmemos juntos un compromiso público. Que La Libertad Avanza Tucumán y el Partido Justicialista de Tucumán presentemos lista única, sin acoples. La Libertad Avanza ya se comprometió en este sentido”, sostuvo.
Catalán insistió en que la decisión depende exclusivamente de la voluntad política del gobernador. “Si realmente no le teme a la competencia, demuéstrelo. Es una decisión política. No hace falta más que voluntad”, dijo.
Por último, rechazó el argumento de que el sistema actual no debe ser cuestionado por haber sido el mecanismo con el que fueron elegidas las autoridades vigentes. “Que haya sido utilizado para elegir a quienes hoy gobiernan no lo convierte en un buen sistema. Al contrario, es justamente por respeto a la democracia que debemos animarnos a cambiarlo”, expresó. Y concluyó con una definición tajante: “El sistema de acoples solo puede ser calificado de obsoleto, tramposo y fraudulento. Tucumán merece reglas claras y competencia en igualdad de condiciones”.
Reforma electoral: explosivo cruce entre Catalán y Monteros
La respuesta no tardó en llegar. Monteros replicó que “Tucumán hoy tiene problemas mucho más urgentes que una discusión electoral adelantada para las redes” y remarcó que existen preocupaciones concretas en la población vinculadas al empleo, el inicio de clases y la caída de la actividad.
El funcionario provincial afirmó que mientras desde la oposición se busca “instalar una agenda mediática”, hay familias afectadas por despidos y por la baja del consumo. En ese sentido, señaló que la recaudación del IVA cayó un 13 por ciento como consecuencia de la retracción económica, lo que impacta directamente en las finanzas del Estado y en la posibilidad de sostener servicios y políticas públicas en el interior.
“Es demasiado pronto para hablar de elecciones. Hoy lo importante es cuidar el empleo, sostener la producción y acompañar a los tucumanos que no la están pasando bien”, enfatizó el ministro.
Monteros también apuntó contra el rol de Catalán como funcionario del gobierno del presidente Javier Milei y le reclamó que “haga valer” su salario trabajando por la provincia en lugar de “fabricar discusiones vacías para las redes”.
Lejos de dar por terminado el intercambio, Catalán volvió a responderle: “Ministro Monteros, yo me dirigí al gobernador Jaldo que fue quien se comprometió a eliminar los acoples. No a usted”.
"Vos te metiste en esto Lisandro Catalán ahora no esquives el debate ni subestime a Tucumán. Cuando descalificas el sistema electoral de la provincia no está hablando solo con el gobernador Osvaldo Jaldo: está cuestionando a las instituciones y a la voluntad del pueblo tucumano. Y como ministro tengo la obligación de responderle", respondió Monteros. Y añadió: "Si quiere debatir en serio, explique cómo pretende pasar por encima de la Constitución y de las leyes de la provincia con un desafío armado para Twitter. Justifique su millonario salario al menos".
Posturas dividas
El cruce entre el ministro y el presidente de La Libertad Avanza en la provincia generó fuertes repercusiones dentro del arco político tucumano. Dirigentes de distintos espacios salieron a respaldar a uno u otro referente, profundizando la discusión pública.
Uno de los pronunciamientos más duros llegó desde el Concejo Deliberante de Yerba Buena. El edil del PRO, Álvaro Apud, cuestionó al ministro y defendió la propuesta de modernización electoral. “Estimado Ministro Dario Monteros, lo que molesta no es el ‘momento’. Lo que molesta es perder el control del sistema”, expresó Apud, al tiempo que sostuvo: “Hablan de empleo, de producción y de crisis… pero cuando se propone modernizar las reglas electorales, saltan como si les tocaran el único privilegio que no quieren soltar”.
En su mensaje, el concejal defendió la implementación de la BUP al señalar que “no es una discusión ‘para redes’. Es terminar con el festival de acoples, con el aparato financiado por el Estado y con el sistema diseñado para que siempre ganen los mismos”.
También respondió a los planteos del oficialismo sobre la prioridad de otros problemas: “Usted dice que hay problemas urgentes. Claro que los hay. Pero justamente por eso necesitamos instituciones transparentes, no mecanismos electorales pensados para sostener estructuras de poder”.
“La Constitución no es un escudo para conservar ventajas. Es el marco para mejorar la calidad democrática”. En el mismo tono, sostuvo: “Y sobre los sueldos… le recuerdo algo: el problema no es cuánto gana un funcionario. El problema es cuando la política vive de un sistema hecho a medida mientras los tucumanos la pasan mal”, indicó.
El edil concluyó con un mensaje directo: “Durante años prometieron reformas. Ahora que alguien las plantea en serio, piden que ‘no se demonice’. No subestimen a los tucumanos. Saben perfectamente quién quiere cambiar las reglas para que el ciudadano tenga más poder… y quién quiere que nada cambie”. Su posicionamiento fue acompañado por la consigna: “La moral como política de Estado”.
En tanto, el diputado nacional Federico Pelli respaldó a Catalán y respondió a Monteros. “Desde La Libertad Avanza Tucumán junto a nuestro conductor Lisandro Catalán no pretendemos discutir acerca del modelo electoral por el solo hecho de hacerlo como se estila hace tiempo. Pretendemos que la Provincia tenga un sistema digno de una democracia sólida y moderna”, expresó.
Para Pelli, “hablar de reglas claras, transparencia y calidad institucional no es una distracción: es parte de la solución”. Y añadió: “Si Tucumán tiene problemas estructurales de empleo, inversión y actividad económica, después de más de 20 años del mismo signo político en la provincia, eso es una responsabilidad en gran parte de los gobiernos provinciales que tuvieron responsabilidad de gestión en todo este tiempo, es decir ustedes”.
“La autonomía provincial se respeta. Siempre. Pero también se debería respetar el derecho a proponer mejoras y a debatir públicamente cómo fortalecer nuestra democracia”, remarcó y llamó a “trabajar en serio” para que haya “más inversión privada, menos dependencia del empleo público y más oportunidades reales para los tucumanos”.
Respaldo a Monteros desde el oficialismo
Del otro lado, dirigentes vinculados al oficialismo provincial defendieron la postura del ministro. El delegado comunal de Cebil Redondo, Gastón García Biagosch, cuestionó la discusión pública en redes sociales: “Los debates tribuneros en redes sociales pueden servir para sumar likes, pero no ayudan a resolver los problemas concretos que viven todos los días los tucumanos. Me gustaría saber en qué ayudó usted a la provincia desde su lugar”.
En la misma línea, la legisladora peronista Sarita Assan fue categórica: “No vamos a rifar a la Provincia para saldar internas ajenas. Las provincias no son botín de guerra, el peronismo del interior no necesita tutores morales”.
“Tenemos historia, pueblo y conducción propia con Osvaldo Jaldo”, sentenció.