El Gobierno celebró la aprobación del Régimen Penal Juvenil: "Un acto de Justicia hacia la sociedad"

El Ejecutivo destacó que la nueva ley pone fin a “cuatro décadas de inacción legislativa” y establece que quien comprende la gravedad de sus actos debe responder ante la ley.

Hace 2 Hs

El Gobierno de Javier Milei celebró la sanción de la nueva Ley Penal Juvenil en el Senado y sostuvo que “la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años no es solo un cambio legal, sino un acto de justicia hacia la sociedad”.

En el texto oficial, el Ejecutivo remarcó que “con esta ley, la Argentina cierra un capítulo de cuatro décadas de inacción legislativa y actualiza un marco normativo que permanecía desconectado de la realidad criminal del siglo XXI”. 

Además, añadió: “A partir de hoy, quien tiene la capacidad de comprender la gravedad de sus actos asume, sin excepciones, la responsabilidad de responder ante la ley. Delito de adulto, pena de adulto”.

En la misma línea, el Presidente “destacó la labor de los legisladores que comprendieron que la seguridad de los argentinos y la protección de las víctimas deben estar por encima de todo”. Según se consignó en el comunicado, “esta reforma salda una deuda histórica y devuelve a la Justicia las herramientas necesarias para terminar con la impunidad y el caos que reinó durante décadas”.

Por último, el mensaje oficial concluyó con una definición política sobre el alcance de la medida: “El orden, la libertad, el derecho a la vida y a la propiedad privada solo son posibles cuando hay consecuencias reales para quienes quebrantan la paz social. En Argentina, dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”.

