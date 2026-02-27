El Gobierno celebró la aprobación del Régimen Penal Juvenil: "Un acto de Justicia hacia la sociedad"

En la misma línea, el Presidente “destacó la labor de los legisladores que comprendieron que la seguridad de los argentinos y la protección de las víctimas deben estar por encima de todo”. Según se consignó en el comunicado, “esta reforma salda una deuda histórica y devuelve a la Justicia las herramientas necesarias para terminar con la impunidad y el caos que reinó durante décadas”.