Claves de la reforma de la Ley de Glaciares: qué dice la norma y cuáles son los cambios

Qué dice la ley y cuáles son sus cambios

El cambio en la Ley redefine el alcance de las zonas protegidas, habilitando algunas áreas para la explotación económica. El texto se centra principalmente en las regiones periglaciares, que se diferencian de los glaciares por la presencia y el estado del hielo. El ambiente glacial comprende a las grandes masas de hielo permanente que están en movimiento. En cambio, el entorno periglacial se caracteriza por ser una zona de clima frío que no siempre está cubierta de hielo. Aquí ocurre el proceso de hielo-deshielo.