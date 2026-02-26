Secciones
Mirá en vivo la sesión en el Senado en la que tratarán la modificación de la Ley de Glaciares

Los parlamentarios también debatirán el pliego del ex diputado Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica.

Hace 1 Hs

El Senado sesionará hoy para debatir el proyecto para modificar la Ley de Glaciares y el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, que se sumó a última hora al temario.

La iniciativa para modificar la Ley de Glaciares cuenta con dictamen desde diciembre, aunque había quedado fuera del debate del 11 de febrero, cuando la Cámara Alta centró su discusión en la reforma laboral. El proyecto impulsado por el Ejecutivo -a pedido de provincias con fuerte desarrollo minero- propone revisar la normativa sancionada en 2010. Entre los principales cambios, redefine el alcance de la zona periglacial, habilita ciertas actividades productivas y fortalece las facultades provinciales en el control de los recursos naturales.

El temario también incluye el pliego del ex diputado Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica. 

