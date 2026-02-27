Renunció el secretario de Finanzas Alejandro Lew: Luis Caputo anunció que Federico Furiase ocupará el cargo

La salida de Lew se da en un contexto de alta sensibilidad económica y financiera, con el equipo económico enfocado en la consolidación fiscal, la acumulación de reservas y la negociación con organismos internacionales. Si bien el ministro no detalló los motivos personales que derivaron en la renuncia, dejó en claro que el recambio fue coordinado puertas adentro del equipo.