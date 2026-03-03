Se vienen días de lluvias y de un marcado descenso de la temperatura en Tucumán

En unas pocas horas las condiciones del tiempo podrían modificarse en Tucumán, según se desprende del pronóstico emitido desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se esperan lluvias durante buena parte del martes y el descenso de la temperatura. La máxima rondaría los 25 °C, sensiblemente inferior a la registrada ayer.
El cielo amaneció parcialmente cubierto, con una nubosidad de al menos un 35%. La temperatura mínima registrada fue de 23 °C, mientras que la humedad rozó el 90%. Los vientos fueron suaves desde el oeste y la visibilidad fue de 10 kilómetros.
De acuerdo con el SMN, se espera que un frente lluvioso avance durante la mañana desde el sur y provoque precipitaciones, con diferentes intensidades, en diferentes puntos de la provincia. Para el mediodía la temperatura podría llegar a los 25 °C, mientras que la humedad se mantendrá en torno al 80%.
Si bien las horas de la tarde serán las más calurosas de la jornada, la temperatura se verá morigerada por las lluvias y la térmica podría llegar hasta los 27 °C.
Bajo esas condiciones climáticas, la noche caerá bajo chubascos dispersos y una temperatura que se contraerá hasta los 23 °C, para cerrar la jornada bajo cielo cubierto y una media de 20 °C.
¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?
Para el miércoles el SMN anticipa condiciones de inestabilidad, con una mínima de 18 °C y una máxima de 24 °C. La nubosidad será alta y no se descartan nuevas lluvias por la tarde y la noche.
El jueves continuarían las lluvias y la temperatura volvería a bajar, con una máxima que llegaría a los 23 °C. Para el viernes se esperan lluvias matinales y una temperatura que no superaría los 24 °C.