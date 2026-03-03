Secciones

Irán asegura que lanzó ataques contra Israel y la base de Estados Unidos en Qatar

SociedadClima y ecología

Se vienen días de lluvias y de un marcado descenso de la temperatura en Tucumán

La temperatura mínima fue de 23 °C. El cielo se cubriría a lo largo de la mañana. El pronóstico para el resto de la semana.

CON PARAGUAS. El pronóstico anticipa el ingreso de un frente lluvioso desde el sudoeste. CON PARAGUAS. El pronóstico anticipa el ingreso de un frente lluvioso desde el sudoeste. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 1 Hs

En unas pocas horas las condiciones del tiempo podrían modificarse en Tucumán, según se desprende del pronóstico emitido desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se esperan lluvias durante buena parte del martes y el descenso de la temperatura. La máxima rondaría los 25 °C, sensiblemente inferior a la registrada ayer. 

El cielo amaneció parcialmente cubierto, con una nubosidad de al menos un 35%. La temperatura mínima registrada fue de 23 °C, mientras que la humedad rozó el 90%. Los vientos fueron suaves desde el oeste y la visibilidad fue de 10 kilómetros. 

De acuerdo con el SMN, se espera que un frente lluvioso avance durante la mañana desde el sur y provoque precipitaciones, con diferentes intensidades, en diferentes puntos de la provincia. Para el mediodía la temperatura podría llegar a los 25 °C, mientras que la humedad se mantendrá en torno al 80%.

Si bien las horas de la tarde serán las más calurosas de la jornada, la temperatura se verá morigerada por las lluvias y la térmica podría llegar hasta los 27 °C. 

Bajo esas condiciones climáticas, la noche caerá bajo chubascos dispersos y una temperatura que se contraerá hasta los 23 °C, para cerrar la jornada bajo cielo cubierto y una media de 20 °C. 

¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?

Para el miércoles el SMN anticipa condiciones de inestabilidad, con una mínima de 18 °C y una máxima de 24 °C. La nubosidad será alta y no se descartan nuevas lluvias por la tarde y la noche.

El jueves continuarían las lluvias y la temperatura volvería a bajar, con una máxima que llegaría a los 23 °C. Para el viernes se esperan lluvias matinales y una temperatura que no superaría los 24 °C. 

Temas TucumánServicio Meteorológico NacionalSan Javier
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

¿Regresan las lluvias a Tucumán? El dato clave del Servicio Meteorológico para este sábado

¿Regresan las lluvias a Tucumán? El dato clave del Servicio Meteorológico para este sábado

Lo más popular
La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático
1

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático

Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros se quedaron sin trabajo
2

Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros se quedaron sin trabajo

Ecos de la Asamblea Legislativa: la oposición cruzó a Milei y criticó su violencia
3

Ecos de la Asamblea Legislativa: la oposición cruzó a Milei y criticó su violencia

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo
4

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo

Dos hijas de “La Chancha” Ale acordaron una indemnización por usurpación
5

Dos hijas de “La Chancha” Ale acordaron una indemnización por usurpación

Cómo la muerte de una joven cambió las redes sociales
6

Cómo la muerte de una joven cambió las redes sociales

Más Noticias
Ecos de la Asamblea Legislativa: la oposición cruzó a Milei y criticó su violencia

Ecos de la Asamblea Legislativa: la oposición cruzó a Milei y criticó su violencia

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático

Cómo la muerte de una joven cambió las redes sociales

Cómo la muerte de una joven cambió las redes sociales

Pueblos fantasmas: las leyendas populares de Villa Río Hondo

Pueblos fantasmas: las leyendas populares de Villa Río Hondo

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo

Tras el paro nacional, hoy comienza el ciclo lectivo en Tucumán

Tras el paro nacional, hoy comienza el ciclo lectivo en Tucumán

Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros se quedaron sin trabajo

Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros se quedaron sin trabajo

Dos hijas de “La Chancha” Ale acordaron una indemnización por usurpación

Dos hijas de “La Chancha” Ale acordaron una indemnización por usurpación

Comentarios