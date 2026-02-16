Secciones
Política

Un duro reproche dejó el ministro Luis Caputo a los empresarios por la reforma laboral

El ministro reclamó el apoyo de las cámaras empresarias ante la baja en el costo de contratación.

El ministro de Economía, Luis Caputo. El ministro de Economía, Luis Caputo.
Hace 10 Min

El ministro de Economía, Luis Caputo, utilizó sus redes sociales para cuestionar la "tibia" reacción del sector privado ante los beneficios fiscales incluidos en la reforma laboral. El funcionario destacó que el proyecto reduce drásticamente las cargas patronales para nuevos empleos, pero lamentó que ninguna cámara empresaria haya manifestado su apoyo público.

"Les bajamos un 85% las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", disparó Caputo en su cuenta de X (ex Twitter). 

El mensaje, que fue validado por el propio presidente Javier Milei al replicarlo, busca presionar al sector privado para que tome una postura activa mientras el proyecto se encamina a su debate final en la Cámara de Diputados.

El impacto en los números

Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la reforma introduce el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que reduciría la cuña laboral (la suma de aportes y contribuciones) del 44% al 32% en promedio. 

En términos de contribuciones patronales puras, el costo para las empresas pasaría del 27% actual a un 15% durante los primeros cuatro años de cada nueva contratación.

Mientras el Gobierno reclama "festejos" corporativos, la tensión social aumenta. La CGT convocó a una reunión de urgencia para hoy con el fin de definir un posible paro nacional en rechazo a la iniciativa.

Temas Buenos AiresLuis CaputoJavier MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Reforma laboral: el Gobierno de Milei busca exceptuar a las enfermedades graves del recorte en el pago de licencias

Reforma laboral: el Gobierno de Milei busca exceptuar a las enfermedades graves del recorte en el pago de licencias

¿Las licencias médicas harán caer la reforma laboral de Javier Milei?

¿Las licencias médicas harán caer la reforma laboral de Javier Milei?

Reforma laboral: el argumento del bloque de Bullrich tras admitir el polémico cambio en las licencias

Reforma laboral: el argumento del bloque de Bullrich tras admitir el polémico cambio en las licencias

Licencias por enfermedad: el cambio de último momento que complica la reforma laboral en Diputados

Licencias por enfermedad: el cambio de último momento que complica la reforma laboral en Diputados

Lo más popular
Escándalo en Amaicha del Valle: denuncian que el delegado comunal intentó imponer una Pachamama paralela
1

Escándalo en Amaicha del Valle: denuncian que el delegado comunal intentó imponer una "Pachamama paralela"

Madrugada histórica en Villa Alem: así esperaron a Tucumán Central tras el ascenso al Federal A
2

Madrugada histórica en Villa Alem: así esperaron a Tucumán Central tras el ascenso al Federal A

Villarruel se tomó una foto con Quintela y generó rechazos
3

Villarruel se tomó una foto con Quintela y generó rechazos

Escándalo en la fiesta de la Pachamama: la palabra del comisionado comunal
4

Escándalo en la fiesta de la Pachamama: la palabra del comisionado comunal

La CGT define hoy si convoca a un paro nacional contra la reforma laboral
5

La CGT define hoy si convoca a un paro nacional contra la reforma laboral

Después de casi una vida sin cantar juntas, tres hermanas copleras volvieron a reunirse
6

Después de casi una vida sin cantar juntas, tres hermanas copleras volvieron a reunirse

Más Noticias
Reforma laboral: el Gobierno de Milei busca exceptuar a las enfermedades graves del recorte en el pago de licencias

Reforma laboral: el Gobierno de Milei busca exceptuar a las enfermedades graves del recorte en el pago de licencias

Escándalo en Amaicha del Valle: denuncian que el delegado comunal intentó imponer una Pachamama paralela

Escándalo en Amaicha del Valle: denuncian que el delegado comunal intentó imponer una "Pachamama paralela"

Madrugada histórica en Villa Alem: así esperaron a Tucumán Central tras el ascenso al Federal A

Madrugada histórica en Villa Alem: así esperaron a Tucumán Central tras el ascenso al Federal A

Escándalo en la fiesta de la Pachamama: la palabra del comisionado comunal

Escándalo en la fiesta de la Pachamama: la palabra del comisionado comunal

La CGT define hoy si convoca a un paro nacional contra la reforma laboral

La CGT define hoy si convoca a un paro nacional contra la reforma laboral

Después de casi una vida sin cantar juntas, tres hermanas copleras volvieron a reunirse

Después de casi una vida sin cantar juntas, tres hermanas copleras volvieron a reunirse

Villarruel se tomó una foto con Quintela y generó rechazos

Villarruel se tomó una foto con Quintela y generó rechazos

En Tucumán, en 2025 se detuvo a 10 personas por día por vender drogas

En Tucumán, en 2025 se detuvo a 10 personas por día por vender drogas

Comentarios