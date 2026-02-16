Un duro reproche dejó el ministro Luis Caputo a los empresarios por la reforma laboral

El ministro de Economía, Luis Caputo, utilizó sus redes sociales para cuestionar la "tibia" reacción del sector privado ante los beneficios fiscales incluidos en la reforma laboral. El funcionario destacó que el proyecto reduce drásticamente las cargas patronales para nuevos empleos, pero lamentó que ninguna cámara empresaria haya manifestado su apoyo público.
"Les bajamos un 85% las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", disparó Caputo en su cuenta de X (ex Twitter).
El mensaje, que fue validado por el propio presidente Javier Milei al replicarlo, busca presionar al sector privado para que tome una postura activa mientras el proyecto se encamina a su debate final en la Cámara de Diputados.
El impacto en los números
Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la reforma introduce el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que reduciría la cuña laboral (la suma de aportes y contribuciones) del 44% al 32% en promedio.
En términos de contribuciones patronales puras, el costo para las empresas pasaría del 27% actual a un 15% durante los primeros cuatro años de cada nueva contratación.
Mientras el Gobierno reclama "festejos" corporativos, la tensión social aumenta. La CGT convocó a una reunión de urgencia para hoy con el fin de definir un posible paro nacional en rechazo a la iniciativa.