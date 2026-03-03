Dos hijas de “La Chancha” Ale acordaron una indemnización por usurpación

Dos de las hijas de Ruben “La Chancha” Ale, Emilia Giselle Ale y Martha Florencia Ale Cuño, deberán pagarle una reparación económica a la ex pareja de su padre, María Jesús Rivero, por haber colaborado en la usurpación de la vivienda de la denunciante. Además deberán realizar tareas comunitarias y cumplir una serie de reglas de conducta durante el próximo año.
El caso empezó a investigarse luego de una denuncia realizada por Rivero. Según declaró ante las autoridades, el 7 de noviembre de 2025 un supuesto policía se presentó en su casa, ubicada en Adolfo de la Vega al 700, le mostró una orden de ingreso al domicilio y le ordenó a otros policías que cortaran el candado y entraran por el portón. En su relato indicó que Yamile Ale y Darío Coronel estaban junto a los policías y dijo que Coronel la golpeó mientras el resto ingresaba al inmueble. Una vez que estuvieron dentro, afirmó que, tanto la pareja como Martha Florencia Ale Cuño y Emilia Giselle, ocuparon ilegalmente una parte del inmueble y la obligaron a convivir bajo el mismo techo mediante amenazas.
La causa fue investigada por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II que dirige Diego Hevia. El 3 de diciembre de 2025 el Ministerio Público Fiscal imputó a Yamile Ale y a Darío Coronel como coautores del delito de usurpación por despojo. 20 días después fueron condenados a un año de prisión de ejecución condicional mediante un juicio abreviado.
Al ahondar en la pesquisa, los investigadores extendieron la acusación contra Martha y Emilia, a quienes les formularon cargos por usurpación por violencia. Según la hipótesis del MPF, el 7 de noviembre ambas arribaron al inmueble de Adolfo de la Vega al 700 minutos después de que Yamile y Coronel entraran a la misma por la fuerza. “Ingresaron y permanecieron en la planta baja de la casa, en el living comedor, con el fin de facilitar el impedimento del uso y goce libre de la posesión de Rivero y, mediante amenazas, continuaron en la vivienda”.
Salida alternativa
Durante la jornada de ayer, sus abogados, María Ercilia Omar (Emilia Ale) y Rodrigo Saab (Martha Ale Cuño), presentaron ante las partes dos recursos de suspensión de juicio a prueba para poner fin al legajo. En el caso de Emilia Ale, su defensora ofreció una reparación económica de $250.000 y que su pupila realice durante los próximos seis meses tres horas mensuales de servicio comunitario en la iglesia San José de la localidad de Alberdi. Martha Ale Cuño se comprometió en pagar un resarcimiento de $200.000 y realizar trabajo comunitario en una fundación de rescate animal una vez por semana durante el siguiente semestre.
La auxiliar de fiscal, Natalia Carabajal, aceptó la salida alternativa presentada por las imputadas. Rivero, representada por Rodolfo Burgos, no se opuso al ofrecimiento, pero sí pidió que se garantice su seguridad. “No dejo de temer por mi integridad física más allá de que mi integridad psíquica está gravemente dañada. Soy paciente psiquiátrica hace tres años; lo que pasó ha terminado de derribar la poca psiquis que quedaba sana en mi cabeza”, manifestó.
Al escuchar las palabras de la denunciante, el juez Lucas Taboada, antes de homologar las probation para cada una de las imputadas, dispuso una restricción de acercamiento de 500 metros y la prohibición de realizar actos de turbación, perturbación e intimidación por cualquier medio para ambas por el plazo de un año.