Dos hijas de “La Chancha” Ale acordaron una indemnización por usurpación

El caso empezó a investigarse luego de una denuncia realizada por Rivero. Según declaró ante las autoridades, el 7 de noviembre de 2025 un supuesto policía se presentó en su casa, ubicada en Adolfo de la Vega al 700, le mostró una orden de ingreso al domicilio y le ordenó a otros policías que cortaran el candado y entraran por el portón. En su relato indicó que Yamile Ale y Darío Coronel estaban junto a los policías y dijo que Coronel la golpeó mientras el resto ingresaba al inmueble. Una vez que estuvieron dentro, afirmó que, tanto la pareja como Martha Florencia Ale Cuño y Emilia Giselle, ocuparon ilegalmente una parte del inmueble y la obligaron a convivir bajo el mismo techo mediante amenazas.