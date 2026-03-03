Secciones
Opinión›› PANORAMA TUCUMANO

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático
La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático
Indalecio Francisco Sanchez
Por Indalecio Francisco Sanchez Hace 1 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánBuenos AiresOsvaldo JaldoWhatsAppInteligencia ArtificialJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Favorecer a las empresas es ayudar a los trabajadores

Favorecer a las empresas es ayudar a los trabajadores

En pleno auge de la inteligencia artificial: ¿conviene comprar una computadora nueva?

En pleno auge de la inteligencia artificial: ¿conviene comprar una computadora nueva?

Entre aplaudidores festivos y cancelados instrumentales

Entre aplaudidores festivos y cancelados instrumentales

Sharenting en tiempos de deepfake: ¿estamos protegiendo o exponiendo a nuestros hijos?

Sharenting en tiempos de deepfake: ¿estamos protegiendo o exponiendo a nuestros hijos?

Recuerdos fotográficos: 1915. La visita a Tucumán del laureado Leopoldo Lugones

Recuerdos fotográficos: 1915. La visita a Tucumán del laureado Leopoldo Lugones

Lo más popular
De Durban a La Ciudadela: El sacerdote sudafricano que conoció a un nuevo “Santo”
1

De Durban a La Ciudadela: El sacerdote sudafricano que conoció a un nuevo “Santo”

Milei, más Milei que nunca: el show de poder y los insultos eclipsaron los logros de la gestión
2

Milei, más Milei que nunca: el show de poder y los insultos eclipsaron los logros de la gestión

Aprende a programar gratis, online y con certificado: el ITBA lanzó 400 becas
3

Aprende a programar gratis, online y con certificado: el ITBA lanzó 400 becas

Ranking en Netflix: qué series están mirando los argentinos
4

Ranking en Netflix: qué series están mirando los argentinos

Becas en Suiza: cómo estudiar una maestría con apoyo económico
5

Becas en Suiza: cómo estudiar una maestría con apoyo económico

6

Acerca de la guerra lejana y de la ansiedad cercana

Más Noticias
Ecos de la Asamblea Legislativa: la oposición cruzó a Milei y criticó su violencia

Ecos de la Asamblea Legislativa: la oposición cruzó a Milei y criticó su violencia

El Gobierno nacional trazó una estrategia para avanzar con sus reformas

El Gobierno nacional trazó una estrategia para avanzar con sus reformas

“Consolidación de estilos” en el inicio de la Semana de la Moda

“Consolidación de estilos” en el inicio de la Semana de la Moda

Cómo la muerte de una joven cambió las redes sociales

Cómo la muerte de una joven cambió las redes sociales

Legislatura bonaerense: Kicillof abrió sesiones con tono electoral

Legislatura bonaerense: Kicillof abrió sesiones con tono electoral

Bolivia dispone guardia militar en plantas de combustible

Bolivia dispone guardia militar en plantas de combustible

El ataque a Irán golpeará la economía mundial con una magnitud incierta

El ataque a Irán golpeará la economía mundial con una magnitud incierta

De Durban a La Ciudadela: El sacerdote sudafricano que conoció a un nuevo “Santo”

De Durban a La Ciudadela: El sacerdote sudafricano que conoció a un nuevo “Santo”

Comentarios