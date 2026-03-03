Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo

La terna para el Defensor del Pueblo quedó conformada por Agustín Fernández, Claudia Boyanovsky y José Antonio Alcaraz. En reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales e Institucionales y de Peticiones y Acuerdos -ambas presididas por la legisladora Carolina Vargas Aignasse-, un politólogo y dos abogados fueron seleccionados -por unanimidad- en un mar de 45 postulantes. Está previsto que hoy sean entrevistados y que uno de ellos sea elegido el viernes como nuevo ómbudsman en una sesión especial. Pero, ¿qué se sabe de cada uno de los candidatos?