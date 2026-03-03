Secciones
Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo

Agustín Fernández, Claudia Boyanovsky y José Alcaraz fueron seleccionados en comisiones. El viernes 6 se elegirá al ómbudsman.

Martín Soto
Por Martín Soto Hace 2 Hs

La terna para el Defensor del Pueblo quedó conformada por Agustín Fernández, Claudia Boyanovsky y José Antonio Alcaraz. En reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales e Institucionales y de Peticiones y Acuerdos -ambas presididas por la legisladora Carolina Vargas Aignasse-, un politólogo y dos abogados fueron seleccionados -por unanimidad- en un mar de 45 postulantes. Está previsto que hoy sean entrevistados y que uno de ellos sea elegido el viernes como nuevo ómbudsman en una sesión especial. Pero, ¿qué se sabe de cada uno de los candidatos?

Sin dudas el rostro más reconocido y quien aparenta tener el mayor respaldo político es “Tin” Fernández. Es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Santo Tomás de Aquino (Unsta). Tiene 58 años y viene de desempeñarse como diputado entre 2019 y 2023. Tomó especial protagonismo durante los primeros dos años de gestión de Javier Milei ya que fue presidente del bloque Independencia, espacio dialoguista tucumano que lidera el gobernador Osvaldo Jaldo.

FERNÁNDEZ. El aguilarense viene de desempeñarse como diputado. FERNÁNDEZ. El aguilarense viene de desempeñarse como diputado.

Oriundo de Aguilares, la trayectoria pública de Fernández comenzó en 1995 como concejal por un periodo de dicha ciudad. Su figura se potenció entre 2003 y 2015 dado que ejerció tres mandatos consecutivos como intendente de Aguilares, durante la gobernación de José Alperovich.

Luego de dejar el cargo de jefe municipal y antes de llegar a la Cámara de Diputados pasó por el Ministerio del Interior, ejerciendo el rol de coordinador entre 2015 y 2019. Mientras que entre 2020 y 2021 se desempeñó como secretario de Gobierno y Justicia de Tucumán.

Letrada con carrera

Boyanovsky es abogada, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán. Cuenta con un posgrado en Criminología y es asesora jurídica prominente en la provincia de Tucumán. Trabajó por años a cargo del área legal del Ministerio de Seguridad de la Nación, delegación NOA.

La letrada también es investigadora y miembro de Fores ONG en Derecho Penal y fue asesora letrada en la Fundación Yanapakuy, destinada a asistir a personas en situación de vulnerabilidad. Fue becada por la Embajada de Estados Unidos y viajó a perfeccionarse a ese país en esta temática.

Respecto a las funciones de Boyanovsky en su paso por la delegación NOA del Ministerio de Seguridad de la Nación, en su currículum mencionó que integró el cuerpo de abogados desde la creación de la delegación, en 2012. Desde 2014 estuvo como responsable del área legal, mientras que en 2016 fue designada como referente local de la Subsecretaría de Participación Ciudadana dependiente de la Secretaria de Seguridad del Ministerio.

Abogado de trayectoria

Quizá el menos conocido de los integrantes de la terna es el abogado Alcaraz, quien es oriundo de Famaillá, cuenta con 27 años de ejercicio de la profesión y militó para el Partido Justicialista. Es licenciado en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid (España-1996). Cuenta con un posgrado como Especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos (Universidad de Bolonia, Italia) y un Doctorando en Derecho Constitucional UCM, entre otros.

Entre 1988 y 1990 se desempeñó como director de Deportes de la Municipalidad de Famaillá; fue asesor legal de dicho Municipio entre 1998 y 2000; y desempeñó idéntico cargo en el Concejo Deliberante de Lules entre 2000 y 2001. También fue asesor del Ministerio de Gobierno y Justicia (2001-2002), consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (2002-2003), asesor parlamentario en la Legislatura (2004-2007) y asesor del Ministerio del Interior (2007-2026).

Además de Vargas Aignasse, del encuentro participaron los legisladores Aldo Salomón, Rodolfo Ocaranza, Agustín Romano Norri, Adriana Najar, Tulio Caponio, Gerónimo Vargas Aignasse, Carlos Najar, Tomás Cobos, Maia Martínez y Ricardo Bussi.

Tras la reunión, la legisladora justicialista explicó que la definición de la terna se realizó en base a los antecedentes de los postulantes. Además, aclaró que la Legislatura elegirá únicamente al titular del organismo. “Las demás designaciones dentro de la Defensoría quedarán a cargo de quien resulte electo”, sostuvo.

