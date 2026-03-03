Se registran tormentas en Tucumán: qué dice la alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional

En cuestión de horas, las condiciones del tiempo sufrirían una modificación drástica en Tucumán. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una fuerte alerta por la llegada de tormentas, algunas de carácter severo, que afectarán a la provincia durante la jornada.
De acuerdo al organismo, se espera que estos fenómenos estén acompañados por la caída de granizo, una intensa actividad eléctrica y ráfagas destructivas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.
Además del viento, el organismo nacional advirtió por el peligro que representa la abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo. Los especialistas prevén valores de precipitación acumulada que oscilarán entre los 40 y 70 milímetros, aclarando que estas cifras de lluvia podrían ser superadas de forma localizada en diferentes puntos de la geografía tucumana.
¿El fin del calor?
Este brusco cambio en las condiciones meteorológicas le pondrá un freno al calor de las últimas jornadas. Si bien la provincia amaneció hoy con el cielo parcialmente cubierto, una visibilidad de 10 kilómetros y una humedad sofocante que rozó el 90% para acompañar una mínima de 23 grados, se espera que las lluvias comiencen a ganar terreno y se extiendan durante buena parte del martes.
Con la llegada del frente de tormenta, los vientos suaves del oeste rotarían y provocarían un sensible descenso térmico, dejando la temperatura máxima estancada en torno a los 25 grados, una marca considerablemente inferior a la registrada ayer.
Lejos de tratarse de un fenómeno aislado, la inestabilidad se instalaría en la región durante los próximos días, consolidando el alivio en los termómetros. Para este miércoles, el SMN anticipa una jornada con alta nubosidad y nuevas probabilidades de precipitaciones hacia la tarde y la noche, marcando una mínima fresca de 18 grados y una máxima de 24.