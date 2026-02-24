Secciones
El 6 de marzo se eligirá al nuevo Defensor del Pueblo de Tucumán

Los parlamentarios comenzaron a revisar los antecedentes de los 46 inscriptos para el cargo.

Con el objetivo de analizar minuciosamente los pliegos y los antecedentes de los inscriptos para ser el próximo titular de la Defensoría del Pueblo de Tucumán, este martes se realizó la reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales e Institucionales y de Peticiones y Acuerdos, ambas presididas por la legisladora Carolina Vargas Aignasse.

Durante este primer encuentro de evaluación, los parlamentarios se abocaron a la revisión de la documentación presentada por los 46 postulantes que aspiran a ocupar el cargo, un rol clave para la defensa de los derechos ciudadanos y el control de los servicios públicos en la provincia.

En el marco del análisis de los perfiles, desde las comisiones se informó una novedad que demorará la situación particular de uno de los inscriptos. Según se detalló durante la reunión, ingresaron formalmente dos impugnaciones dirigidas hacia una misma persona.

Frente a esta situación, las autoridades legislativas explicaron que el proceso se encuentra actualmente en el período de descargo, garantizando el derecho a réplica del postulante cuestionado antes de tomar una decisión sobre la viabilidad de su candidatura.

Con los pliegos ya sobre la mesa, los legisladores resolvieron el cronograma de trabajo para los próximos días. Acordaron pasar a un cuarto intermedio y continuar con una nueva reunión conjunta el próximo martes 3 de marzo. El objetivo de esa cita será emitir el dictamen final para conformar la terna oficial de candidatos.

Una vez definida esa lista de tres nombres, la misma será elevada para su tratamiento definitivo en el recinto. Por disposición de la Presidencia de la Legislatura, la sesión especial para la elección y votación del nuevo Defensor del Pueblo quedó prevista para el viernes 6 de marzo.

Del encuentro participaron el presidente subrogante del cuerpo, Sergio Mansilla; el vicepresidente primero, Aldo Salomón; y los legisladores Adriana Najar, Tomás Cobos, Rodolfo Ocaranza, Claudio Viña, Carlos Najar, Agustín Romano Norri y Tulio Caponio.

Temas Honorable Legislatura de TucumánCarolina Vargas AignasseDefensoría del Pueblo de Tucumán
