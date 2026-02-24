El 6 de marzo se eligirá al nuevo Defensor del Pueblo de Tucumán

Con el objetivo de analizar minuciosamente los pliegos y los antecedentes de los inscriptos para ser el próximo titular de la Defensoría del Pueblo de Tucumán, este martes se realizó la reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales e Institucionales y de Peticiones y Acuerdos, ambas presididas por la legisladora Carolina Vargas Aignasse.