Acerca de la guerra lejana y de la ansiedad cercana

¿Cómo impacta un conflicto lejano en una provincia del norte argentino? Primero, como emoción. Luego, como economía. Las guerras alteran mercados, presionan el precio de la energía, modifican cadenas de suministro. Pero antes de que esos efectos se traduzcan en números, ya operan en el ánimo colectivo. Se habla del dólar, del combustible, de lo que puede aumentar. Se especula. Se anticipa. Se teme. En un país con memoria inflacionaria y crisis recurrentes, la incertidumbre no es una noveda: es un reflejo condicionado.