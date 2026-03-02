Secciones
Aprende a programar gratis, online y con certificado: el ITBA lanzó 400 becas

La inscripción se realiza a través de la plataforma de Santander Open Academy y los seleccionados cursarán sin costo durante 17 semanas intensivas.

DEL SECUNDARIO AL CÓDIGO. El ITBA y Santander ofrecen un programa intensivo Full Stack con beca total. / PEXELS DEL SECUNDARIO AL CÓDIGO. El ITBA y Santander ofrecen un programa intensivo Full Stack con beca total. / PEXELS
Hace 1 Hs

El mercado tecnológico no frena. Empresas buscan perfiles que sepan programar, trabajar en equipo y resolver problemas concretos. En ese escenario, el Full Stack Developer ITBA 2026 aparece como una puerta directa al mundo del desarrollo web.

El programa es impulsado por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) junto a Santander Open Academy y ofrece 400 becas completas para jóvenes de todo el país. La cursada es online, intensiva y dura 17 semanas.

El sector tecnológico mantiene alta demanda de desarrolladores, perfiles UX y especialistas en datos. Lenguajes como JavaScript, Python o Java figuran entre los más requeridos. A eso se suman competencias como pensamiento crítico y trabajo colaborativo.

El crecimiento de la inteligencia artificial también empuja nuevos puestos y equipos técnicos. En ese contexto, formarse en desarrollo web abre posibilidades en startups, empresas consolidadas o proyectos propios.

CAPACITACIÓN ONLINE. Está dirigida a mayores de 18 años de todo el país y otorga certificación oficial. / ITBA CAPACITACIÓN ONLINE. Está dirigida a mayores de 18 años de todo el país y otorga certificación oficial. / ITBA

Qué se aprende

La formación se centra en el stack MERN: MongoDB, Express.js, React y Node.js, un combo muy utilizado en el desarrollo de aplicaciones web. A lo largo del trayecto, los participantes avanzan desde los fundamentos de programación hasta la creación de un proyecto integrador.

El esquema incluye:

- 20 horas de dedicación semanal.

- Un encuentro en vivo cada lunes.

- Un encuentro quincenal los jueves.

- Contenidos sincrónicos y asincrónicos.

- Microtrayectorias y seguimiento académico

Quienes aprueben las actividades obligatorias reciben un certificado emitido por el ITBA con validación en tecnología blockchain.

A quién está dirigido

La convocatoria está abierta a mayores de 18 años con secundario completo y residencia en Argentina. También deben contar con computadora, conexión a internet y disponibilidad horaria.

Apunta a tres perfiles claros:

- Jóvenes recién egresados que aún no definieron carrera.

- Estudiantes universitarios que buscan habilidades prácticas.

- Profesionales que quieren actualizarse y sumar herramientas digitales.

La selección contempla una evaluación de habilidades como razonamiento lógico y resolución de problemas.

Cómo inscribirse

La inscripción está abierta hasta el 29 de mayo de 2026 a través de la plataforma de Santander Open Academy (app.santanderopenacademy.com/es/program/programa-full-stack-developer-itba-2026). Los cupos son limitados y la selección se anunciará en junio.

Para muchos jóvenes, el primer paso en tecnología suele ser el más difícil. Esta vez, el acceso es gratuito y con respaldo académico. La decisión queda en manos de quienes quieran convertir horas frente a la computadora en una herramienta concreta para su futuro laboral.

