Ranking en Netflix: qué series están mirando los argentinos

Del 16 al 22 de febrero, el top 10 de Netflix en Argentina muestra qué series concentran la atención del público.

AMBIENTADA EN LOS 70. Niños de Plomo retrata la historia real ocurrida en el distrito de Szopienice, Katowice, donde la concentración de plomo era peligrosamente alta.. ./ NETFLIX AMBIENTADA EN LOS 70. Niños de Plomo retrata la historia real ocurrida en el distrito de Szopienice, Katowice, donde la concentración de plomo era peligrosamente alta.. ./ NETFLIX
Hace 37 Min

El podio del streaming en Argentina volvió a cambiar. Entre el 16 y el 22 de febrero de 2026, el ranking semanal de Netflix dejó una foto clara de lo que hoy concentra más horas de pantalla: producciones locales que arrasan, nuevas temporadas que empujan fuerte y miniseries que escalan en pocos días.

El Top 10 combina drama intenso, romance de época, thrillers políticos y musicales. Hay regresos esperados, historias que muchos empiezan desde cero y ficciones internacionales que encuentran eco en el público argentino. Esta es la lista completa, con un repaso de qué propone cada título.

Estas son las 10 series más populares en Netflix Argentina

1. En el barro – Temporada 2

La ficción argentina sigue en lo más alto. La nueva temporada profundiza en los conflictos dentro y fuera del penal, con alianzas frágiles y tensiones que escalan capítulo a capítulo. El tono crudo y el ritmo ágil explican su permanencia en el primer puesto.

2. En el barro – Temporada 1

El regreso al inicio es parte del fenómeno. Muchos espectadores arrancan desde el comienzo para entender el entramado de poder, traiciones y códigos internos que marcaron el rumbo de la historia.

3. Niños de plomo – Miniserie

Drama centrado en un grupo de adolescentes atravesados por la violencia y decisiones que cambian su destino. Con pocos episodios y narrativa directa, logró instalarse rápido en conversación.

4. Unfamiliar – Temporada 1

Thriller psicológico que arranca con una desaparición y abre un entramado de secretos familiares. Cada episodio suma sospechas y giros que mantienen la tensión.

5. Bridgerton – Temporada 4

El romance de época mantiene su base de seguidores. Nuevas intrigas sociales, bailes y alianzas estratégicas marcan esta entrega que vuelve a combinar amor y escándalo en la alta sociedad londinense.

6. Salvador – Temporada 1

Serie dramática que sigue a un personaje obligado a reinventarse tras un hecho que cambia su vida. La historia mezcla dilemas personales y conflictos de poder.

7. El Museo de la Inocencia – Miniserie

Adaptación que pone el foco en una historia de amor obsesiva atravesada por el paso del tiempo y los recuerdos. La estética cuidada y el tono íntimo le dieron lugar en el ranking.

8. El agente nocturno – Temporada 3

El thriller político suma una nueva misión de alto riesgo. Con conspiraciones, persecuciones y operaciones encubiertas, mantiene el pulso de acción que la convirtió en uno de los títulos más elegidos.

9. Él y ella – Miniserie

Relato centrado en una pareja atravesada por secretos y tensiones que salen a la luz. La estructura breve y los conflictos emocionales sostienen su popularidad.

10. La reina del flow – Temporada 3

La serie musical regresa con nuevos desafíos en la escena urbana. Rivalidades, ambición y canciones originales vuelven a captar a su audiencia fiel.

El ranking muestra un mapa variado: ficción nacional en lo más alto, sagas internacionales que no pierden fuerza y miniseries que encuentran su espacio. Para quienes dudan qué empezar, la lista ofrece un panorama claro de lo que hoy marca tendencia en Argentina.

