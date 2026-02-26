Secciones
Se levantó el paro de controladores aéreos previsto para este jueves y viernes

El Ministerio de Capital Humano confirmó la suspensión de las medidas de fuerza que amenazaban con paralizar los aeropuertos del país durante el 26 y 27 de febrero.

El Gobierno de Javier Milei anunció este jueves por la tarde que se levantó formalmente el paro de controladores aéreos que estaba programado para las jornadas de hoy y mañana.

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Capital Humano, mediante la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, llevó tranquilidad a los usuarios al informar que se suspendieron las medidas de fuerza, "garantizando la normal prestación del servicio de navegación aérea en todo el territorio nacional".

El conflicto central, que mantenía en vilo la operatividad de las terminales aéreas, enfrenta a la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

La decisión de dar marcha atrás con la huelga fue comunicada de manera oficial por la representación letrada de la entidad sindical. Según explicaron en el documento, el objetivo de suspender las acciones de protesta programadas para este 26 y 27 de febrero es facilitar el diálogo y avanzar en conversaciones tendientes a alcanzar un acuerdo superador.

El rol mediador de la Secretaría de Trabajo

Frente a este nuevo escenario de tregua, la Secretaría de Trabajo ratificó que continuará promoviendo activamente las instancias de negociación entre ambas partes. El objetivo del área gubernamental es propiciar una solución consensuada de fondo que garantice la continuidad y la seguridad operativa del servicio aeronáutico a largo plazo.

A modo de cierre, desde la cartera que conduce Sandra Pettovello reafirmaron su compromiso institucional con el sostenimiento del funcionamiento de los servicios esenciales, destacando la promoción del "diálogo social" como la herramienta fundamental para la resolución de los conflictos laborales.

