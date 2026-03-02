Becas en Suiza: cómo estudiar una maestría con apoyo económico

Imaginate vivir un año en Suiza estudiando en una de las universidades más prestigiosas de Europa y con una beca para enfocarte de lleno en la carrera. Eso es lo que ofrece la École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), una institución líder en ciencia, tecnología y humanidades, con sus Master Excellence Fellowships para estudiantes internacionales destacados.