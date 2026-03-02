Becas en Suiza: cómo estudiar una maestría con apoyo económico

Imaginate vivir un año en Suiza estudiando en una de las universidades más prestigiosas de Europa y con una beca para enfocarte de lleno en la carrera. Eso es lo que ofrece la École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), una institución líder en ciencia, tecnología y humanidades, con sus Master Excellence Fellowships para estudiantes internacionales destacados.
Estas becas están pensadas para quienes ya completaron una licenciatura y buscan dar un salto académico y profesional. No importa de dónde vengas: si tenés un historial académico sólido y logros fuera del aula —como deportes, arte, trabajo comunitario o experiencias de emprendimiento— podés postularte para estudiar una maestría en Suiza con apoyo financiero y alojamiento garantizado.
¿Qué ofrecen y qué cubren?
Las becas de excelencia de la EPFL están disponibles para quienes inician un programa de maestría y se selecciona a un número limitado de candidatos con récord académico destacado. El apoyo incluye:
- Estipendio de CHF 10.000 por semestre (hasta cuatro semestres, según la duración del programa).
- Alojamiento garantizado en residencia estudiantil para candidatos externos.
- Certificado de excelencia al finalizar la maestría.
La beca no cubre todos los gastos de vida, por lo que los estudiantes deben planificar cómo afrontar otros costos, como matrícula universitaria, comida y transporte.
¿Quiénes pueden postularse?
La convocatoria está abierta a graduados de cualquier nacionalidad que quieran iniciar una maestría en la EPFL. Es clave haber obtenido un título de grado, tener un promedio alto y poder demostrar participación relevante en actividades extracurriculares —como deportes, investigación, arte, liderazgo comunitario o proyectos empresariales— que complemente el perfil académico.
No son elegibles quienes ya tengan un título de maestría previo en la misma área.
La EPFL ofrece programas relacionados con: computación, matemáticas y ciencias de la información, arquitectura, ingeniería y tecnología, ciencias aplicadas y puras, humanidades, negocios y administración, agricultura, medio ambiente y campos afines
Plazos y proceso de postulación
La fecha límite para postularse por la ronda principal es el 31 de marzo de 2026. Las aplicaciones se hacen a través del formulario de admisión al programa de maestría en la web oficial de la EPFL, marcando la opción para ser considerado para la beca de excelencia.
En algunos casos, también hay una ronda anterior con cierre en diciembre, pero para quienes apunten a iniciar en otoño europeo, el ciclo que termina en marzo es el más relevante.
Una vez enviada tu solicitud, la selección la realiza un comité académico que evalúa los expedientes y perfiles de los candidatos; las notificaciones suelen llegar en abril o comienzos de junio.