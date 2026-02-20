Plan Nacional de Alzheimer: crean un programa para concientizar, acompañar y estudiar las demencias

Cerca de 500.000 personas fueron diagnosticadas con Alzheimer en Argentina y se estima que son aproximadamente 40 millones en todo el mundo. La enfermedad neurodegenerativa sigue creciendo a nivel global, por lo que se hizo apremiante la necesidad de implementar políticas públicas. El Ministerio de Salud de la Nación anunció recientemente la creación del Plan Nacional de Alzheimer y Trastornos Relacionados y con él busca atender a las complejidades de la vida de los pacientes.
La Enfermedad de Alzheimer (EA) tiene una gran prevalencia entre los adultos mayores. A nivel mundial representa entre el 60% y 70% de los casos de demencia. Se vuelve necesario fortalecer las estrategias orientadas a dar respuesta a los desafíos que plantea el envejecimiento poblacional y el consecuente aumento de las enfermedades neurodegenerativas.
Qué es el Plan Nacional de Alzheimer
Recibir el diagnóstico del Alzheimer suele representar un golpe tanto para quien lo padece, como para las personas a su alrededor. Aunque no es una enfermedad curable, existen tratamientos para retrasar su estadío más imposibilitante y mejorar la calidad de vida de la persona. Pero las limitaciones de recursos, el difícil acceso a los tratamientos continuos y el estigma que pesa sobre la EA, hacen que se vuelva más compleja de tratar y acompañar.
El nuevo programa propone elaborar seis ejes estratégicos para promover la articulación entre provincias, sector público y privado, para estandarizar los modos de formación, prevención y tratamiento de la enfermedad.
Primer eje. Orientado a la prevención de EA mediante campañas masivas dirigidas a diferentes públicos. Busca reducir el preconcepto que existe en torno a ella. Se crearán cursos, conversatorios y capacitaciones para medios de comunicación y público general sobre la importancia del diagnóstico precoz.
Segundo y tercer eje. Hacen foco en la atención integral mediante la formación y capacitación de los equipos de salud y el acompañamiento a los cuidadores. Pretenden crearse protocolos sanitarios para todos los niveles del sistema de salud. Asimismo, plantean trabajar en la capacitación y acompañamiento a los cuidadores formales y familiares para mejorar la atención y reducir el uso inapropiado de la medicación.
Cuarto, quinto y sexto eje. Están orientados a la investigación epidemiológica, clínica y social sobre demencias y la implementación de un diagnóstico de situación epidemiológica de la EA y los Trastornos Relacionados en el país, con el propósito de contar con evidencia actualizada para la toma de decisiones.