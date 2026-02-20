Plan Nacional de Alzheimer: crean un programa para concientizar, acompañar y estudiar las demencias

Qué es el Plan Nacional de Alzheimer

Recibir el diagnóstico del Alzheimer suele representar un golpe tanto para quien lo padece, como para las personas a su alrededor. Aunque no es una enfermedad curable, existen tratamientos para retrasar su estadío más imposibilitante y mejorar la calidad de vida de la persona. Pero las limitaciones de recursos, el difícil acceso a los tratamientos continuos y el estigma que pesa sobre la EA, hacen que se vuelva más compleja de tratar y acompañar.