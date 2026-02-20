Secciones
SociedadSalud

Plan Nacional de Alzheimer: crean un programa para concientizar, acompañar y estudiar las demencias

Los preconceptos que existen en torno a la enfermedad y el difícil acceso a los medicamentos y tratamientos vuelven al Alzheimer una patología difícil de tratar.

Plan Nacional de Alzheimer: crean un programa para concientizar, acompañar y estudiar las demencias Foto: Red Cenit
Hace 2 Hs

Cerca de 500.000 personas fueron diagnosticadas con Alzheimer en Argentina y se estima que son aproximadamente 40 millones en todo el mundo. La enfermedad neurodegenerativa sigue creciendo a nivel global, por lo que se hizo apremiante la necesidad de implementar políticas públicas. El Ministerio de Salud de la Nación anunció recientemente la creación del Plan Nacional de Alzheimer y Trastornos Relacionados y con él busca atender a las complejidades de la vida de los pacientes.

¿Por qué el Alzheimer empeora al caer el sol? El extraño fenómeno que desorienta a pacientes y familias

¿Por qué el Alzheimer empeora al caer el sol? El extraño fenómeno que desorienta a pacientes y familias

La Enfermedad de Alzheimer (EA) tiene una gran prevalencia entre los adultos mayores. A nivel mundial representa entre el 60% y 70% de los casos de demencia. Se vuelve necesario fortalecer las estrategias orientadas a dar respuesta a los desafíos que plantea el envejecimiento poblacional y el consecuente aumento de las enfermedades neurodegenerativas.

Qué es el Plan Nacional de Alzheimer

Recibir el diagnóstico del Alzheimer suele representar un golpe tanto para quien lo padece, como para las personas a su alrededor. Aunque no es una enfermedad curable, existen tratamientos para retrasar su estadío más imposibilitante y mejorar la calidad de vida de la persona. Pero las limitaciones de recursos, el difícil acceso a los tratamientos continuos y el estigma que pesa sobre la EA, hacen que se vuelva más compleja de tratar y acompañar.

El nuevo programa propone elaborar seis ejes estratégicos para promover la articulación entre provincias, sector público y privado, para estandarizar los modos de formación, prevención y tratamiento de la enfermedad.

Primer eje. Orientado a la prevención de EA mediante campañas masivas dirigidas a diferentes públicos. Busca reducir el preconcepto que existe en torno a ella. Se crearán cursos, conversatorios y capacitaciones para medios de comunicación y público general sobre la importancia del diagnóstico precoz.

Segundo y tercer eje. Hacen foco en la atención integral mediante la formación y capacitación de los equipos de salud y el acompañamiento a los cuidadores. Pretenden crearse protocolos sanitarios para todos los niveles del sistema de salud. Asimismo, plantean trabajar en la capacitación y acompañamiento a los cuidadores formales y familiares para mejorar la atención y reducir el uso inapropiado de la medicación.

Cuarto, quinto y sexto eje. Están orientados a la investigación epidemiológica, clínica y social sobre demencias y la implementación de un diagnóstico de situación epidemiológica de la EA y los Trastornos Relacionados en el país, con el propósito de contar con evidencia actualizada para la toma de decisiones.

Temas Ministerio de Salud de la Nación
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral
1

Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral

Una defensora prepara una denuncia contra Patricio Ledezma, el joven agredido en Tafí del Valle
2

Una defensora prepara una denuncia contra Patricio Ledezma, el joven agredido en Tafí del Valle

Reforma laboral: con modificaciones, Diputados votó a favor y el proyecto vuelve al Senado
3

Reforma laboral: con modificaciones, Diputados votó a favor y el proyecto vuelve al Senado

Murió Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria, tras luchar contra una enfermedad devastadora
4

Murió Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria, tras luchar contra una enfermedad devastadora

Diputados aprobó la reforma laboral y Pelli defendió el proyecto: “Si no estás bien parado, el kirchnerismo te lleva puesto”
5

Diputados aprobó la reforma laboral y Pelli defendió el proyecto: “Si no estás bien parado, el kirchnerismo te lleva puesto”

Sí, tus hijos miran porno y este es el efecto que causa en sus cerebros
6

Sí, tus hijos miran porno y este es el efecto que causa en sus cerebros

Más Noticias
Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Las últimas declararciones de Eric Dane antes de morir y el sueño que no pudo cumplir

Las últimas declararciones de Eric Dane antes de morir y el sueño que no pudo cumplir

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral

Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral

Murió Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria, tras luchar contra una enfermedad devastadora

Murió Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria, tras luchar contra una enfermedad devastadora

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Comentarios