El gendarme Nahuel Gallo arribó esta madrugada a la Argentina, luego de haber estado 448 días preso en Venezuela

El gendarme argentino Nahuel Gallo, después de estar 448 días detenido en Venezuela, desde el 8 de diciembre de 2024, fue liberado este domingo y en la madrugada del lunes arribó a la Argentina.
Gallo fue recibido en el aeropuerto internacional de Ezeiza por su esposa, María Alexandra Gómez, y su hijo Víctor. Además, estuvieron presentes la senadora Patricia Bullrich y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
El cabo primero de la Gendarmería Argentina llegó a nuestro país pasadas las 4.40 en un vuelo privado junto a una comitiva de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que estaba en Caracas porque dirigentes de esa entidad participaron allí de la inauguración de obras en un complejo deportivo.
La aeronave pertenece a Baires Fly, empresa relacionada al titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. El vuelo privado fue gestionado por Tapia en nombre de la AFA y en forma conjunta con la Federación Venezolana de Fútbol (FVF). El avión lo trasladó con Luciano Nakis y Fernando Isla Casares, dirigentes de la AFA.
Agradecimiento
La noticia de la liberación a cargo del régimen venezolano la dio a conocer su esposa a través de un mensaje en redes sociales. María Alexandra Gómez agradeció a quienes estuvieron pendientes de la detención del gendarme.
“Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas”, escribió en su cuenta de la red social X. “Gracias a todos por estar pendientes”, agregó.
La novedad también fue confirmada el canciller Pablo Quirno, aunque, de hecho, fue la propia AFA la que emitió el primer comunicado oficial tras la liberación, bajo el título “El fútbol, un puente humanitario”.
En el texto, la entidad expresó “su más sincero agradecimiento a la señora presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura”.
El comunicado reconoció a la Federación Venezolana de Fútbol por “facilitar el contacto que permitió este acercamiento, reafirmando que los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones”.
En paralelo, Quirno confirmó la noticia en la red social X: “Gallo fue liberado y ya se encuentra fuera de la República Bolivariana de Venezuela”.
El funcionario sostuvo que la Argentina “expresa su reconocimiento por las múltiples gestiones realizadas por países aliados que contribuyeron a ejercer la presión internacional necesaria para lograr su liberación”. En ese marco, destacó “el firme apoyo del Gobierno de la República Italiana, del Gobierno de los Estados Unidos de América, así como también de la organización no gubernamental Foro Penal”, y agradeció a “tantas otras personas e instituciones que colaboraron desde el anonimato”.
Desde el oficialismo, la senadora Bullrich celebró la noticia con un mensaje en redes: “¡Nahuel Gallo está volviendo a casa! Esta victoria es de todos los que lucharon por su libertad, en cada una de sus formas. El gendarme argentino estará pronto en Argentina y reunido con su familia”.
El Gobierno insistió además en que continuará reclamando ante Caracas “la inmediata liberación del ciudadano argentino Germán Giuliani, así como de todas las personas privadas de su libertad por razones políticas”.
De Toviggino
A poco de arribar a la Argentina, el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino difundió a través de su cuenta de X una foto de Gallo acompañado por dos hombres.
“¡La Argentinidad al Palo! ¡Nahuel Gallo disfrutando de unos mates con las tres estrellas en el pecho! ¡En camino a su país! ¡Viva la Argentina, Viva la AFA!”, escribió Toviggino para acompañar la fotografía. En la foto difundida por el tesorero de la AFA, Gallo aparece acompañado por dos personas dentro del avión, que forman parte de la tripulación. Sin embargo, no se trata de Nakis, prosecretario de la AFA, ni de Isla Cáceres, jefe de relaciones institucionales de la entidad, quienes también viajaron en el vuelo.