El gendarme Nahuel Gallo arribó esta madrugada a la Argentina, luego de haber estado 448 días preso en Venezuela

El funcionario sostuvo que la Argentina “expresa su reconocimiento por las múltiples gestiones realizadas por países aliados que contribuyeron a ejercer la presión internacional necesaria para lograr su liberación”. En ese marco, destacó “el firme apoyo del Gobierno de la República Italiana, del Gobierno de los Estados Unidos de América, así como también de la organización no gubernamental Foro Penal”, y agradeció a “tantas otras personas e instituciones que colaboraron desde el anonimato”.