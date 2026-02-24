Día de las enfermedades poco frecuentes, que afectan a uno en miles: cronograma de actividades en Tucumán

Las enfermedades poco frecuentes afectan a un reducido número de la población. Aunque se reconocen más de 7.000 de ellas, suelen ser poco difundidas y, por ende, tener un difícil diagnóstico. Cada 28 de febrero se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Poco Frecuentes (EPOF) para contribuir a la visibilización de estas condiciones.