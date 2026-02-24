Secciones
Cuál es la “superfruta” que ayuda a limpiar los riñones y mejorar la salud del cuerpo

Tiene un leve efecto diurético que fomenta la producción de orina y facilita la eliminación de toxinas a través de los riñones.

Hace 1 Hs

La alimentación es el primer paso para tener un cuerpo saludable y equilibrado, lo que garantiza la longevidad y una mejor calidad de vida. Además, si se complementa con ejercicio físico regular y adaptado a nuestras capacidades, se puede reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

Dentro de las comidas más recomendadas por nutricionistas para incorporar a la dieta de manera sencilla, pero que no pierda el sabor, son las frutas. Si bien lo ideal es comer la mayor variedad posible, si tenés problemas urinarios y en los riñones de manera recurrente, la mejor opción son los arándanos.

Cuál es la super fruta que ayuda a limpiar los riñones y tener un cuerpo saludable

El consumo de arándanos, especialmente los rojos, es beneficioso para los riñones debido a su capacidad para prevenir infecciones urinarias. 

Contienen proantocianidinas, compuestos que impiden que bacterias como Escherichia coli se adhieran a las paredes del sistema urinario, reduciendo el riesgo de complicaciones como la pielonefritis. 

Además, los arándanos tienen un leve efecto diurético, lo que fomenta la producción de orina y facilita la eliminación de toxinas a través de los riñones.

Cuáles son los beneficios de los arándanos para la salud

Los arándanos son una fuente rica en antioxidantes, como las vitaminas C y E. Esto contribuye a fortalecer el sistema inmunológico, retrasar el envejecimiento celular y reducir el riesgo de enfermedades crónicas como las cardiovasculares. 

También son antiinflamatorios naturales, lo que ayuda a reducir problemas relacionados con inflamaciones recurrentes en distintas partes del cuerpo.

Otro beneficio importante es su capacidad para mejorar la salud digestiva. Los arándanos contienen compuestos que fomentan el equilibrio de la microbiota intestinal y favorecen la función gástrica. 

También ayudan a regular los niveles de colesterol y azúcar en sangre, contribuyendo al control de enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2.

