¿Chau verano? El pronóstico anuncia los últimos días calurosos en Tucumán

La cuenta regresiva para el inicio del otoño se verá reflejada en el pronóstico del tiempo, difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y que contempla para hoy una jornada muy calurosa, antes del ingreso de un frente que traerá lluvias y el descenso de la temperatura.
La última mañana antes del inicio del ciclo lectivo 2026 comenzó con un cielo mayormente despejado, con una nubosidad de apenas un 25%. La humedad fue del 88% mientras que la temperatura mínima registrada fue de 22 °C.
La nubosidad podría aumentar parcialmente durante las horas previas al mediodía, que llegará de la mano de 30 °C y una humedad relativa del 65%. Los vientos serán suaves del sector sudeste. La sensación térmica rondará los 33 °C.
Por la tarde el pronóstico anticipa el aumento parcial de la nubosidad, hasta llegar al 35%, mientras que la humedad se sostendrá por encima del 60%. Los vientos soplarán con dirección sudoeste y la temperatura máxima llegará los 33 °C. La sensación térmica podría alcanzar los 38 °C.
La noche seguirá cálida aunque con un cielo más nuboso y una humedad del 80%. La temperatura descenderá hasta los 27 °C y no se descartan algunas precipitaciones aisladas en el oeste y el norte de la provincia.
¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?
A partir de mañana, de acuerdo con las estimaciones del SMN, ingresaría sobre la región un frente que desencadenará lluvias y empujará al descenso la temperatura. La máximas llegaría a los 25 °C, mientras que las precipitaciones se extenderían, con diferentes intensidades, durante toda la jornada.
Para el miércoles se continúen las condiciones de inestabilidad, con una mínima de 18 °C y una máxima de 24 °C. La nubosidad será alta y no se descartan nuevas lluvias por la tarde y la noche.
El jueves continuarían las lluvias y la temperatura volvería a bajar, con una máxima que llegaría a los 23 °C. Para el viernes se esperan lluvias matinales y una temperatura que no superaría los 24 °C.