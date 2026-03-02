Secciones
SociedadClima y ecología

¿Chau verano? El pronóstico anuncia los últimos días calurosos en Tucumán

El cielo amaneció parcialmente despejado. La temperatura mínima fue de 22 °C. El pronóstico para el resto de la semana.

ÚLTIMOS CALORES. El pronóstico extendido anticipa que hoy será el último día del verano con una máxima superior a los 30 °C. ÚLTIMOS CALORES. El pronóstico extendido anticipa que hoy será el último día del verano con una máxima superior a los 30 °C. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 2 Hs

La cuenta regresiva para el inicio del otoño se verá reflejada en el pronóstico del tiempo, difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y que contempla para hoy una jornada muy calurosa, antes del ingreso de un frente que traerá lluvias y el descenso de la temperatura. 

La última mañana antes del inicio del ciclo lectivo 2026 comenzó con un cielo mayormente despejado, con una nubosidad de apenas un 25%. La humedad fue del 88% mientras que la temperatura mínima registrada fue de 22 °C.

La nubosidad podría aumentar parcialmente durante las horas previas al mediodía, que llegará de la mano de 30 °C y una humedad relativa del 65%. Los vientos serán suaves del sector sudeste. La sensación térmica rondará los 33 °C. 

Por la tarde el pronóstico anticipa el aumento parcial de la nubosidad, hasta llegar al 35%, mientras que la humedad se sostendrá por encima del 60%. Los vientos soplarán con dirección sudoeste y la temperatura máxima llegará los 33 °C. La sensación térmica podría alcanzar los 38 °C. 

La noche seguirá cálida aunque con un cielo más nuboso y una humedad del 80%. La temperatura descenderá hasta los 27 °C y no se descartan algunas precipitaciones aisladas en el oeste y el norte de la provincia. 

¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?

A partir de mañana, de acuerdo con las estimaciones del SMN, ingresaría sobre la región un frente que desencadenará lluvias y empujará al descenso la temperatura. La máximas llegaría a los 25 °C, mientras que las precipitaciones se extenderían, con diferentes intensidades, durante toda la jornada. 

Para el miércoles se continúen las condiciones de inestabilidad, con una mínima de 18 °C y una máxima de 24 °C. La nubosidad será alta y no se descartan nuevas lluvias por la tarde y la noche.

El jueves continuarían las lluvias y la temperatura volvería a bajar, con una máxima que llegaría a los 23 °C. Para el viernes se esperan lluvias matinales y una temperatura que no superaría los 24 °C. 

Temas TucumánServicio Meteorológico NacionalSan Javier
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

¿Regresan las lluvias a Tucumán? El dato clave del Servicio Meteorológico para este sábado

¿Regresan las lluvias a Tucumán? El dato clave del Servicio Meteorológico para este sábado

Lo más popular
Milei, más Milei que nunca: el show de poder y los insultos eclipsaron los logros de la gestión
1

Milei, más Milei que nunca: el show de poder y los insultos eclipsaron los logros de la gestión

Varios Jaldos fueron a la asamblea
2

Varios Jaldos fueron a la asamblea

Catalán y dirigentes de CREO oyeron el discurso de Milei desde el Congreso
3

Catalán y dirigentes de CREO oyeron el discurso de Milei desde el Congreso

El gendarme Nahuel Gallo arribó esta madrugada a la Argentina, luego de haber estado 448 días preso en Venezuela
4

El gendarme Nahuel Gallo arribó esta madrugada a la Argentina, luego de haber estado 448 días preso en Venezuela

Milei, en la asamblea legislativa: más reformas y choque total con el kirchnerismo
5

Milei, en la asamblea legislativa: más reformas y choque total con el kirchnerismo

Asamblea legislativa: Chahla anunció más de 30 obras para la Capital
6

Asamblea legislativa: Chahla anunció más de 30 obras para la Capital

Más Noticias
El gendarme Nahuel Gallo arribó esta madrugada a la Argentina, luego de haber estado 448 días preso en Venezuela

El gendarme Nahuel Gallo arribó esta madrugada a la Argentina, luego de haber estado 448 días preso en Venezuela

Milei, en la asamblea legislativa: más reformas y choque total con el kirchnerismo

Milei, en la asamblea legislativa: más reformas y choque total con el kirchnerismo

El discurso de Jaldo: la reforma electoral dividió las aguas y se convirtió en el eje político del debate

El discurso de Jaldo: la reforma electoral dividió las aguas y se convirtió en el eje político del debate

Varios Jaldos fueron a la asamblea

Varios Jaldos fueron a la asamblea

Asamblea legislativa: Chahla anunció más de 30 obras para la Capital

Asamblea legislativa: Chahla anunció más de 30 obras para la Capital

En pleno auge de la inteligencia artificial: ¿conviene comprar una computadora nueva?

En pleno auge de la inteligencia artificial: ¿conviene comprar una computadora nueva?

No vamos a desamparar a nuestros abuelos: Jaldo apuntó contra la Nación por el PAMI y garantizó la atención de la salud pública

"No vamos a desamparar a nuestros abuelos": Jaldo apuntó contra la Nación por el PAMI y garantizó la atención de la salud pública

La fuerte crítica de Dolores Fonzi a Milei tras ganar el Premio Goya con Belén: No caigan en la trampa

La fuerte crítica de Dolores Fonzi a Milei tras ganar el Premio Goya con "Belén": "No caigan en la trampa"

Comentarios