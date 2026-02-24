Secciones
Llegar a los 80 y envejecer mejor depende de estas 44 claves, según un psicólogo japonés

El especialista en salud mental propone la edad de los 80 como una barrera que se debe y puede romper con una serie de prácticas saludables.

Llegar a los 80 y envejecer mejor depende de estas 44 claves, según un psicólogo japonés Foto: Bigstock
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

El envejecimiento no llega a nuestras vidas de un día para el otro. No se trata de una barrera que aparece en el primer minuto después de cumplir 60, 70 u 80. Muchos asegurarían que se trata, más bien, de una actitud. Pero el aspecto fundamental que definirá con qué calidad de vida envejecemos será el conjunto de actividades que practicamos a lo largo de toda nuestra historia.

El psicólogo japonés Hideki Wada publicó “La pared de los 80 años”, un exitoso libro que redefine el envejecimiento. En su obra, Wada plantea una serie de consejos para superar la edad y concebirla de otro modo. En total, propone 44 reglas, hábitos diarios y actitudes para vivir con autonomía, salud mental y plenitud.

Cómo envejecer mejor, según Hideki Wada

Si llegar a los 80 años parece un reto, llegar con buena calidad de vida parece un desafío aún más grande. Para Hideki, la esperanza de vida saludable es inferior a la esperanza de vida total y llegó a esa conclusión después de décadas de dedicarse a atender pacientes de la tercera edad. Sus máximas se pueden agrupar en cinco grupos abarcativos.

En primer lugar, plantea actividades para mantener una mente activa y actitud. El segundo grupo de máximas apunta a conservar el cuerpo y la salud física, porque no solo de actitudes vive el hombre. La vida social cobra gran relevancia y por eso constituye el tercer grupo. Por último, el cuarto listado de reglas apunta a conservar la libertad y un buen estilo de vida y, el quinto, al bienestar emocional.

44 máximas para envejecer mejor

Mente activa y actitud

- No obsesionarse con la juventud eterna.

- Mantener la curiosidad.

- Aprender cosas nuevas constantemente.

- Leer y escribir con frecuencia.

- Conversar todos los días.

- Tener proyectos, aunque sean pequeños.

- Evitar el aislamiento social.

- No quejarse en exceso.

- Reírse a menudo.

- Tener una razón para levantarse cada mañana.

- No preocuparse demasiado por lo que otros piensen.

- Ser flexible ante los cambios.

Cuerpo y salud física

- No restringir demasiado la alimentación.

- Comer con placer (sin excesos).

- Consumir proteínas en cantidad adecuada.

- Caminar todos los días.

- No obsesionarse con contar calorías.

- Dormir bien, pero sin forzarse a dormir de más.

- Evitar dietas estrictas en la vejez.

- No abandonar pequeños gustos (como un postre ocasional).

- Mantener una actividad física moderada.

- No medicalizar en exceso el envejecimiento.

Relaciones y vida social

- Mantener vínculos con amigos.

- No depender emocionalmente solo de la familia.

- Hacer nuevas amistades.

- Participar en actividades grupales.

- No compararse con otros.

- Pedir ayuda cuando sea necesario.

- Expresar emociones.

- Evitar discusiones innecesarias.

Libertad y estilo de vida

- No jubilarse mentalmente.

- Seguir trabajando si se desea (aunque sea de forma parcial).

- Tener independencia económica en lo posible.

- No acumular rencores.

- Practicar la gratitud.

- Mantener hobbies.

- Salir de casa con frecuencia.

- Vestirse con gusto propio.

- Aceptar los cambios físicos sin dramatizar.

- No vivir pensando en la muerte.

Bienestar emocional

- Aceptar que el cuerpo cambia.

- No intentar hacer todo como antes.

- Permitirse disfrutar del presente.

- Priorizar la salud mental por encima de la perfección física.

