Llegar a los 80 y envejecer mejor depende de estas 44 claves, según un psicólogo japonés

El envejecimiento no llega a nuestras vidas de un día para el otro. No se trata de una barrera que aparece en el primer minuto después de cumplir 60, 70 u 80. Muchos asegurarían que se trata, más bien, de una actitud. Pero el aspecto fundamental que definirá con qué calidad de vida envejecemos será el conjunto de actividades que practicamos a lo largo de toda nuestra historia.