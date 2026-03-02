El extraño pasatiempo que puede mejorar la cognición y mantener joven el cerebro

"Nuestros cerebros son muy maleables", explica Erik Wing, autor principal del estudio e investigador de la Universidad de York. Según el experto, esta actividad combina la identificación precisa, la búsqueda visual y una sensibilidad extrema al movimiento y los patrones del entorno. "Hay que recordar lo que se ve y compararlo con plantillas internas o imágenes almacenadas en nuestro cerebro", añade Wing.