Asamblea legislativa: Chahla anunció más de 30 obras para la Capital

La titular de la Municipalidad capitalina llegó al recinto acompañada del gobernador, Osvaldo Jaldo, y del vicegobernador, Miguel Acevedo, pasadas las 12 del mediodía. Desde el escenario y sentada junto al presidente del Concejo, Fernando Juri, Chahla habló por poco más de una hora y dividió su alocución en tres etapas: un repaso por la historia de la ciudad, un reporte detallado de las políticas implementadas por el municipio y un remate que se nutrió de declaraciones de obras y de referencias hacia la dirigencia política.