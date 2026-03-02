Asamblea legislativa: Chahla anunció más de 30 obras para la Capital

El discurso de la intendenta, Rossana Chahla, en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante dejó más de un frente para el análisis. Con un tono marcadamente institucional, la jefa municipal puso énfasis en los números de la gestión, lanzó un pedido para el arco político y dejó los anuncios para el cierre: según declaró, se proyectan más de 30 obras para San Miguel de Tucumán en este 2026.
La titular de la Municipalidad capitalina llegó al recinto acompañada del gobernador, Osvaldo Jaldo, y del vicegobernador, Miguel Acevedo, pasadas las 12 del mediodía. Desde el escenario y sentada junto al presidente del Concejo, Fernando Juri, Chahla habló por poco más de una hora y dividió su alocución en tres etapas: un repaso por la historia de la ciudad, un reporte detallado de las políticas implementadas por el municipio y un remate que se nutrió de declaraciones de obras y de referencias hacia la dirigencia política.
La impronta del discurso de Chahla se resume en una de sus frases más contundentes: “no vine a ocupar una silla, vine a cambiar la historia de nuestra ciudad no con palabras, sino con hechos”. La intendenta buscó imponer una narrativa histórica de transformación, trazando -por ejemplo- un paralelismo entre la Batalla de Tucumán y las “luchas” de la gestión por la planificación urbana, la seguridad vial y la convivencia democrática, y mencionando más de una vez al legado que dejaron distintos próceres y personalidades destacadas de la Capital tucumana.
Los trabajos previstos
Los anuncios de obras fueron enumerados hacia el final de la presentación. Chahla mencionó que este año se trabajará en la intervención integral de la avenida Mitre, de la Alem, de la Roca-Kirchner y del corredor Sáenz Peña-Avellaneda; que se impulsará la creación de 200 metros de semipeatonal en la calle Maipú, para potenciar el comercio; que se abrirá y pondrá en funcionamiento el mercado Sarmiento, con el propósito de dinamizar la economía local, y que se revalorizará de forma integral la plazoleta Mitre.
A su vez, Chahla aseguró se trabajará en la puesta en valor de la plaza Urquiza y en la ejecución de la obra de infraestructura pluvial en el barrio 360 Viviendas y en el barrio Margarita.
Así también se impulsarán los proyectos elegidos por los vecinos a través del Presupuesto Participativo, que constan de: una Gruta de la Virgen del Rosario, ocho plazas, tres playones y dos clubes, tres complejos generales, y comunitarios, un circuito de “arte popular” y la ampliación de un CAC.
La intendenta agregó, en tanto, que se encuentra en ejecución un plan de Saneamiento, Recuperación y Repavimentación Total de las avenidas de la ciudad, a partir del cual hay 16 frentes de obra abiertos.
Desafíos y cooperación
Chahla se refirió a la reforma del Código de Planeamiento Urbano (CPU) y a la visión metropolitana que debe contemplarse en ella. “Somos, en los hechos, una ciudad que sostiene la vida diaria de más de un millón de personas. Recibimos el doble de personas y de demanda de servicios. Somos una ciudad que lidera la quinta área metropolitana de Argentina”, dijo, y siguió: “durante años, esta ciudad creció sin una planificación acorde a esa realidad, generando desequilibrios que hoy tenemos la responsabilidad de corregir”.
En materia de transporte público, la intendenta anunció un “estudio integral del transporte público de pasajeros que servirá de base para el envío de los pliegos licitatorios”, reconociendo que la problemática es “una deuda pendiente”. Chahla reconoció que también existe un desafío ambiental y cultural. “Todavía persiste la práctica de arrojar residuos donde no corresponde o fuera de los horarios establecidos. Y sin compromiso ciudadano, ninguna política ambiental es suficiente. Estamos liderando la batalla ambiental”, remarcó.
Chahla pidió a los vecinos a sumarse a las “batallas” de la gestión, y se dirigió a Jaldo al mencionar la necesidad de trabajar en conjunto. “La unión es nuestra mayor fortaleza, aunque algunos intenten sembrar divisiones donde no las hay”, aseveró.
Para finalizar, la intendenta instó a cada bloque político “a continuar trabajando con responsabilidad, sin mezquindades y con la madurez que la ciudadanía espera de nosotros”. “En tiempos de confrontación fácil, de polémica y polarización: elegimos la responsabilidad, escuchar antes de imponer, incluir antes de excluir y trabajar antes de hablar. Nos hacemos cargo, damos la cara, nos arremangamos y avanzamos”, sostuvo Chahla, y dejó inaugurado el 121° período de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante.