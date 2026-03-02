Sube el petróleo y caen las bolsas después de los ataques de Estados Unidos contra Irán

En paralelo, el oro avanzó 2% y volvió a captar flujos de inversión como activo de resguardo. "La geopolítica y la situación relativa a Irán, Estados Unidos y Oriente Medio en un sentido amplio dominarán los mercados financieros este lunes", confirmó Kathleen Brooks, de XTB. "Mientras Estados Unidos desplegaba tropas, aviones y buques de guerra en la región en las últimas semanas, los metales preciosos ya se habían recuperado: el oro y la plata avanzaron respectivamente un 3,3% y un 10,8% la semana pasada. Los metales preciosos siguieron brillando como reserva de valor", aseguró.