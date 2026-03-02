Catalán y dirigentes de CREO oyeron el discurso de Milei desde el Congreso

El presidente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, participó de la Apertura de Sesiones Ordinarias encabezada por el presidente Javier Milei, acompañado por Paula Omodeo y Sebastián Murga, referentes de CREO, y por Álvaro Apud del PRO Tucumán. Junto a ellos estuvo además el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo.
“Lo que escuchamos hoy no fue un discurso más. Fue la confirmación de que la Argentina eligió un rumbo claro y decidido. Se terminó definitivamente la Argentina de las excusas, de las medias tintas y de la política que administra la decadencia. Empieza la Argentina de las reformas profundas y estructurales”, dijo.
“Milei dejó en claro que el camino es la baja sostenida de impuestos, la desregulación real de la economía, el equilibrio fiscal permanente y un Estado que esté al servicio de los ciudadanos y no de la política. No vinimos a cuidar privilegios ni a sostener estructuras ineficientes. Vinimos a transformar. Vinimos a devolverle dignidad al trabajo, previsibilidad a quienes invierten y esperanza a millones de argentinos que durante años vieron cómo el esfuerzo no alcanzaba”, añadió.
Enfoque estratégico
Por su parte, Omodeo destacó el enfoque estratégico del mensaje presidencial y la necesidad de reformas de fondo: “El discurso de Milei fue claro: ratificó el rumbo de orden económico que ya esta mostrando resultados, pero sobre todo planteó algo aún más importante, que es una agenda de reformas estructurales para que la Argentina pueda crecer de manera sostenida”.
“Mientras a nivel nacional se impulsa una agenda de transformación, a nivel local seguimos escuchando promesas de modernización que después no se cumplen, con el mismo esquema de gasto, de burocracia y de privilegios de siempre. Si el país está cambiando, las provincias no pueden quedarse defendiendo el statu quo. O se suman al cambio, o van a seguir siendo parte del problema, dijo Omodeo.
Desde La Libertad Avanza Tucumán señalaron que el desafío ahora es trasladar el espíritu reformista nacional al plano provincial, impulsando una agenda concreta de reducción del gasto político, simplificación normativa y reglas claras para atraer inversión y generar empleo genuino.